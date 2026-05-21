Киев не извинился перед Грецией за инцидент с украинским дроном - 21.05.2026, ПРАЙМ
Киев не извинился перед Грецией за инцидент с украинским дроном
Украина все еще не извинилась перед Грецией за инцидент с найденным на греческом острове украинским морским дроном, сообщила пресс-секретарь греческого МИД Лана | 21.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Украина все еще не извинилась перед Грецией за инцидент с найденным на греческом острове украинским морским дроном, сообщила пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу. Журналист на брифинге задал Зохиу вопрос, принесла ли Украина извинения Греции. "Когда министр иностранных дел (Йоргос Герапетритис – ред.) разговаривал со своим украинским коллегой, не было возможности сделать какие-либо замечания, поскольку на тот момент еще не было полной картины расследования", - привел МИД слова Зохиу. В ответе на вопрос журналистов, почему Афины не выразили Киеву демарш, Зохиу также сослалась на отсутствие результатов расследования инцидента. "Как только официальный доклад генерального штаба поступит в министерство иностранных дел, мы предпримем официальные шаги - как на двустороннем уровне, так и на международном", - сказала она. Зохиу также заявила, что Украина не имеет права наносить удары беспилотниками по судам в Средиземном море, вне зависимости от того, внесены они в санкционный список или нет. "Даже суда, включенные в санкционные списки, ни в коем случае не могут считаться оправданной целью: не существует никакого права наносить по ним удары, топить их или подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду. Рамки применения санкций являются четко определенными", - сказала она. Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада плавучее дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
00:29 21.05.2026
 
МИД Греции: Украина все еще не извинилась перед Грецией за инцидент с украинским дроном

