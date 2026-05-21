В Тверской области назвали Китай главным рынком из стран дальнего зарубежья

2026-05-21T06:38+0300

ХАРБИН (Китай), 21 мая – ПРАЙМ. Китай для Тверской области остается главным рынком из стран дальнего зарубежья, заявил РИА Новости замминистра экономического развития региона Александр Калинкин. "КНР — это рынок номер один среди стран дальнего зарубежья по общему товарообороту, по импорту и экспорту", - заявил Калинкин. По его словам, "этот рынок действительно очень важный, и мы в сотрудничестве с Китаем больше всего сфокусированы на северной части в отличие от многих регионов, которые больше работают с югом или с центром". "У нас так исторически сложилось, что мы работаем именно с северной частью, наша побратимская провинция – северо-восточная провинция Ляонин, Северо-Восток КНР очень большой по населению, большой по площади территории, поэтому, да, это рынок с большой емкостью", - добавил он. Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

