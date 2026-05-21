В Тверской области рассказали о популярности пастилы в Китае - 21.05.2026, ПРАЙМ

ХАРБИН (Китай), 21 мая – ПРАЙМ. Пастила из Тверской области крайне популярна в Китае, это продут, который китайские партнеры сами просят поставлять, заявил РИА Новости замминистра экономического развития Тверской области Александр Калинкин. "Наверное, нашим таким безоговорочным лидером является пастила, с одной стороны, - это полезная продукция, а с другой стороны, она максимально хорошо соответствует всем вкусовым ощущениям, которые среди китайцев популярны, это и десерт, но с другой стороны, не очень сладкий, даже немножко кислый", - рассказал Калинкин на полях X Российско-Китайское ЭКСПО в Харбине. По его словам, "когда наши китайские друзья, китайские партнеры проезжают и видят пастилу, которая производится во многих регионах России, но и в Тверской области тоже, это сейчас очень популярный продукт, который китайцы сами у нас просят". Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

