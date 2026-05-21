https://1prime.ru/20260521/kitaj-870088534.html
В Тверской области рассказали о популярности пастилы в Китае
В Тверской области рассказали о популярности пастилы в Китае - 21.05.2026, ПРАЙМ
В Тверской области рассказали о популярности пастилы в Китае
Пастила из Тверской области крайне популярна в Китае, это продут, который китайские партнеры сами просят поставлять, заявил РИА Новости замминистра... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T06:44+0300
2026-05-21T06:44+0300
2026-05-21T06:44+0300
экономика
россия
харбин
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870088534.jpg?1779335055
ХАРБИН (Китай), 21 мая – ПРАЙМ. Пастила из Тверской области крайне популярна в Китае, это продут, который китайские партнеры сами просят поставлять, заявил РИА Новости замминистра экономического развития Тверской области Александр Калинкин.
"Наверное, нашим таким безоговорочным лидером является пастила, с одной стороны, - это полезная продукция, а с другой стороны, она максимально хорошо соответствует всем вкусовым ощущениям, которые среди китайцев популярны, это и десерт, но с другой стороны, не очень сладкий, даже немножко кислый", - рассказал Калинкин на полях X Российско-Китайское ЭКСПО в Харбине.
По его словам, "когда наши китайские друзья, китайские партнеры проезжают и видят пастилу, которая производится во многих регионах России, но и в Тверской области тоже, это сейчас очень популярный продукт, который китайцы сами у нас просят".
Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
харбин
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харбин, китай, рф
Экономика, РОССИЯ, Харбин, КИТАЙ, РФ
В Тверской области рассказали о популярности пастилы в Китае
Замминистра Калинкин: пастила из Тверской области очень популярна в Китае
ХАРБИН (Китай), 21 мая – ПРАЙМ. Пастила из Тверской области крайне популярна в Китае, это продут, который китайские партнеры сами просят поставлять, заявил РИА Новости замминистра экономического развития Тверской области Александр Калинкин.
"Наверное, нашим таким безоговорочным лидером является пастила, с одной стороны, - это полезная продукция, а с другой стороны, она максимально хорошо соответствует всем вкусовым ощущениям, которые среди китайцев популярны, это и десерт, но с другой стороны, не очень сладкий, даже немножко кислый", - рассказал Калинкин на полях X Российско-Китайское ЭКСПО в Харбине.
По его словам, "когда наши китайские друзья, китайские партнеры проезжают и видят пастилу, которая производится во многих регионах России, но и в Тверской области тоже, это сейчас очень популярный продукт, который китайцы сами у нас просят".
Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".