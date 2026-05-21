Тверские производители активно продвигают спортпитание в Китае - 21.05.2026, ПРАЙМ
Тверские производители активно продвигают спортпитание в Китае
2026-05-21T06:53+0300
ХАРБИН (Китай), 21 мая – ПРАЙМ. Производители из Тверской области активно продвигают на китайском рынке продукты для здорового образа жизни и спортивное питание, заявил РИА Новости замминистра экономического развития региона Александр Калинкин. "В Китае сейчас тренд на некоторое изменение вкусовых пристрастий, а также очень большой вектор, особенно среди молодого и среднего возраста, на здоровое питание, питание для спорта, для фитнеса, и как раз в этом сильны наши производители, они сейчас активно получают, многие уже получили, необходимые сертификаты для продаж как в онлайн-, так и в оффлайн-магазинах", - рассказал Калинкин на полях X российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Он отметил, что регион присутствует в Китае с достаточно многими товарами, "это алкогольные и безалкогольные напитки, пиво, квас, это продукты для здорового образа жизни, спортивное питание, спортивные батончики, это питание для детей, очень большой блок - кондитерские изделия с длительным периодом хранения". "Мы стремимся именно к экологически чистой продукции, поэтому здесь кондитерские изделия с длительным периодом хранения, но без вредных для здоровья консервантов. Также очень популярны в Китае мясные и рыбные консервы", - указал он. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
Замминистра Калинкин: тверские производители активно продвигают в Китае спортпитание

