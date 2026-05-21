"Мираторг" поставляет в Китай около двух тысяч тонн говядины в месяц

2026-05-21T07:50+0300

ХАРБИН (Китай), 21 мая – ПРАЙМ. Агропромышленный холдинг "Мираторг" поставляет в Китай около 2 тысяч тонн говядины в месяц, активный рост поставок начался с середины 2025 года, рассказала РИА Новости руководитель направления продаж HoReCa холдинга Анастасия Рожанская. "На данный момент мы отгружаем в Китай не только говядину, но также свинину, напитки, блины. При этом только говядины в месяц мы отгружаем в Китай около 2 тысяч тонн", - рассказала Рожанская на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России". В целом, указала она, "Мираторг" в месяц поставляет в Китай порядка 5-6 тонн продовольствия - в том числе свинины, говядины, курицы, овощей, а также напитков. "Рост у нас пошел преимущественно во второй половине прошлого года, после пандемии рынок очень тяжело и долго восстанавливался, поэтому где-то с середины прошлого года у нас здесь начался очень большой прирост, мы активно развиваемся и подписываем прямые контракты с сетями, что в ритейле, что в HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес - ред.)", - пояснила собеседница агентства. Она отметила, что из зарубежных рынков крупнейшими для "Мираторга" являются Китай, Белоруссия и Саудовская Аравия. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая, в нем принимают участие порядка 100 производителей из 37 регионов РФ.

