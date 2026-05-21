"Не просто встреча": в Италии назвали необычный итог визита Путина в Китай

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине отразили изменение мирового порядка в пользу этих двух стран,... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T05:53+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине отразили изменение мирового порядка в пользу этих двух стран, отмечает итальянское издание L'AntiDiplomatico."Встреча Путина и Си Цзиньпина – это не просто двусторонняя встреча, а отражение меняющегося глобального баланса, где политический и экономический центр тяжести продолжает смещаться в сторону Евразии", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что подписание декларации о всестороннем партнерстве и стратегическом взаимодействии между двумя странами неслучайно."В мире, наполненном растущими кризисами и соперничеством, Россия и Китай продолжают представлять себя столпами многополярности, альтернативной западной гегемонии, возглавляемой США", — говорится в материале.С 19 по 20 мая Путин находился в Китае с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры между российским президентом и Си Цзиньпином.Лидеры заключили 42 соглашения, включая совместное заявление о дальнейшем развитии всестороннего партнёрства и стратегического взаимодействия, о расширении связей добрососедства и совместную декларацию о формировании многополярного мирового порядка и нового типа международных отношений.

