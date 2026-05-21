МИД КНР заявил о готовности продолжать сотрудничество по "Силе Сибири — 2"
2026-05-21T10:45+0300
МИД КНР: Китай готов сотрудничать с Россией по "Силе Сибири — 2" на основе взаимной выгоды
ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвечая на вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода "Сила Сибири-2".
"Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", - сказал Го Цзякунь.
Он подчеркнул, что "Китай готов продолжать сотрудничество с Россией на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды, постоянно углубляя практическое сотрудничество между двумя странами".