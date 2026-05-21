В Китае в очередной раз повысили цены на бензин и дизельное топливо
Власти Китая с 22 мая в очередной раз повышают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне энергокризиса и продолжающегося роста мировых... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T10:52+0300
ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Власти Китая с 22 мая в очередной раз повышают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне энергокризиса и продолжающегося роста мировых цен, сказано в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ КНР. Ранее сообщалось, что с момента начала кризиса на Ближнем Востоке власти Китая провели несколько этапов корректировки цен на нефтепродукты. Первоначально цены на автомобильное топливо выросли с 10 марта, после чего неоднократно объявлялось об их повышении. С 22 апреля власти впервые после кризиса объявили о снижении цен. "В соответствии с изменениями мировых цен на нефть, с 24.00 21 мая цены на бензин и дизельное топливо (стандартных марок) внутри страны будут повышены на 75 и 70 юаней (11 и 10,3 доллара США - ред.) за тонну соответственно", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что CNPC, Sinopec, CNOOC и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику. Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
