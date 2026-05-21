Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае в очередной раз повысили цены на бензин и дизельное топливо - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/kitay-870093829.html
В Китае в очередной раз повысили цены на бензин и дизельное топливо
В Китае в очередной раз повысили цены на бензин и дизельное топливо - 21.05.2026, ПРАЙМ
В Китае в очередной раз повысили цены на бензин и дизельное топливо
Власти Китая с 22 мая в очередной раз повышают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне энергокризиса и продолжающегося роста мировых... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T10:52+0300
2026-05-21T10:52+0300
мировая экономика
китай
сша
ближний восток
cnpc
sinopec
cnooc
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_432cb24a0c72c9b7c7bd6356d71f17ba.jpg
ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Власти Китая с 22 мая в очередной раз повышают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне энергокризиса и продолжающегося роста мировых цен, сказано в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ КНР. Ранее сообщалось, что с момента начала кризиса на Ближнем Востоке власти Китая провели несколько этапов корректировки цен на нефтепродукты. Первоначально цены на автомобильное топливо выросли с 10 марта, после чего неоднократно объявлялось об их повышении. С 22 апреля власти впервые после кризиса объявили о снижении цен. "В соответствии с изменениями мировых цен на нефть, с 24.00 21 мая цены на бензин и дизельное топливо (стандартных марок) внутри страны будут повышены на 75 и 70 юаней (11 и 10,3 доллара США - ред.) за тонну соответственно", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что CNPC, Sinopec, CNOOC и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику. Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
https://1prime.ru/20260519/benzin-870057794.html
китай
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_66a1efef46c72a1a946527eb0971c9ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, ближний восток, cnpc, sinopec, cnooc
Мировая экономика, КИТАЙ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, CNPC, Sinopec, CNOOC
10:52 21.05.2026
 
В Китае в очередной раз повысили цены на бензин и дизельное топливо

Власти Китая с 22 мая повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Власти Китая с 22 мая в очередной раз повышают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне энергокризиса и продолжающегося роста мировых цен, сказано в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ КНР.
Ранее сообщалось, что с момента начала кризиса на Ближнем Востоке власти Китая провели несколько этапов корректировки цен на нефтепродукты. Первоначально цены на автомобильное топливо выросли с 10 марта, после чего неоднократно объявлялось об их повышении. С 22 апреля власти впервые после кризиса объявили о снижении цен.
"В соответствии с изменениями мировых цен на нефть, с 24.00 21 мая цены на бензин и дизельное топливо (стандартных марок) внутри страны будут повышены на 75 и 70 юаней (11 и 10,3 доллара США - ред.) за тонну соответственно", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что CNPC, Sinopec, CNOOC и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику.
Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Заправка автомобиля
Бензин в США за сутки подорожал почти на два цента
19 мая, 21:06
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКCNPCSinopecCNOOC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала