Китай пообещал ответить на дискриминационные меры ЕС против компаний из КНР
2026-05-21T10:59+0300
ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет осуществлять дискриминационные ограничительные действия против китайских компаний и товаров, заявили в министерстве коммерции Китая.На брифинге в четверг один из журналистов попросил министерство коммерции КНР прокомментировать информацию в ряде СМИ о том, что Европейская комиссия работает над новым торговым инструментом для решения так называемой проблемы "избыточных производственных мощностей" Китая. "Если европейская сторона будет настаивать на продвижении так называемого нового инструмента и примет дискриминационные ограничительные меры против китайских компаний или товаров, Китай примет решительные ответные меры", - заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Хэ Ядун призвал ЕС посмотреть в лицо реальности, вернуться на правильный путь диалога и консультаций и делать то, что действительно способствует развитию торгово-экономических отношений между Китаем и европейской стороной.
