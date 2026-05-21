https://1prime.ru/20260521/kitay-870094021.html

Китай пообещал ответить на дискриминационные меры ЕС против компаний из КНР

Китай пообещал ответить на дискриминационные меры ЕС против компаний из КНР - 21.05.2026, ПРАЙМ

Китай пообещал ответить на дискриминационные меры ЕС против компаний из КНР

Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет осуществлять дискриминационные ограничительные действия против китайских компаний и товаров, заявили в... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T10:59+0300

2026-05-21T10:59+0300

2026-05-21T10:59+0300

мировая экономика

китай

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_53b6c5a442faff1eefb908c3c0af1152.jpg

ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет осуществлять дискриминационные ограничительные действия против китайских компаний и товаров, заявили в министерстве коммерции Китая.На брифинге в четверг один из журналистов попросил министерство коммерции КНР прокомментировать информацию в ряде СМИ о том, что Европейская комиссия работает над новым торговым инструментом для решения так называемой проблемы "избыточных производственных мощностей" Китая. "Если европейская сторона будет настаивать на продвижении так называемого нового инструмента и примет дискриминационные ограничительные меры против китайских компаний или товаров, Китай примет решительные ответные меры", - заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Хэ Ядун призвал ЕС посмотреть в лицо реальности, вернуться на правильный путь диалога и консультаций и делать то, что действительно способствует развитию торгово-экономических отношений между Китаем и европейской стороной.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, ес