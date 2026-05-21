https://1prime.ru/20260521/kitay-870096108.html
РСТ сообщил о росте среди россиян спроса на промышленный туризм в Китае
РСТ сообщил о росте среди россиян спроса на промышленный туризм в Китае - 21.05.2026, ПРАЙМ
РСТ сообщил о росте среди россиян спроса на промышленный туризм в Китае
Российский союз туриндустрии (РСТ) наблюдает среди российских путешественников рост спроса на промышленный туризм в Китае - популярность набирают экскурсии на... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T11:36+0300
2026-05-21T11:36+0300
2026-05-21T11:36+0300
бизнес
туризм
китай
российский союз туриндустрии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/15/870095849_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64291c5e98c48f2b7da6bd58a32e1933.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) наблюдает среди российских путешественников рост спроса на промышленный туризм в Китае - популярность набирают экскурсии на предприятия, производящие самую разную продукцию, говорится в сообщении РСТ. "Сегодня традиционные исторические памятники Китая – не единственное, что привлекает в страну российских путешественников. Спрос растет и в сегменте промышленного туризма – экскурсии на производства, предприятия, производящие самую разную продукцию от текстиля до робототехники", - говорится в сообщении. Руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин отметил многократный рост спроса на промышленные туры в Китай. По его ожиданиям, пропорционально росту бронирований Китая в целом и этот сегмент будет развиваться лавинообразно. Он указал, что в топе запросов сегодня автомобилестроение и роботизация. Российские бизнесмены хотят посетить автоматизированные цеха, увидеть, как роботы собирают машины на заводах. Востребованы также электроника и инновации, тяжелая промышленность и логистика. Отмечается и быстрый рост сегмента промышленных деловых туров в Китай для представителей компаний. "Обычно такие программы включают корпоративные дни в технопарках, кейс-чемпионаты на базе местных бизнес-школ, кулинарные батлы с топ-поварами азиатской кухни и так далее", - цитирует РСТ Подколзина. В свою очередь руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов подчеркнул, что спрос на промышленные туры, как правило, активизируется осенью, так как открывается сезон выставок.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/15/870095849_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d04c11d8dadde74884bf18a4b6fa328b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, китай, российский союз туриндустрии, россия
Бизнес, Туризм, КИТАЙ, Российский союз туриндустрии, РОССИЯ
РСТ сообщил о росте среди россиян спроса на промышленный туризм в Китае
РСТ зафиксировал рост спроса у россиян на промышленный туризм в Китае
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) наблюдает среди российских путешественников рост спроса на промышленный туризм в Китае - популярность набирают экскурсии на предприятия, производящие самую разную продукцию, говорится в сообщении РСТ.
"Сегодня традиционные исторические памятники Китая – не единственное, что привлекает в страну российских путешественников. Спрос растет и в сегменте промышленного туризма – экскурсии на производства, предприятия, производящие самую разную продукцию от текстиля до робототехники", - говорится в сообщении.
Руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин отметил многократный рост спроса на промышленные туры в Китай
. По его ожиданиям, пропорционально росту бронирований Китая в целом и этот сегмент будет развиваться лавинообразно.
Он указал, что в топе запросов сегодня автомобилестроение и роботизация. Российские бизнесмены хотят посетить автоматизированные цеха, увидеть, как роботы собирают машины на заводах. Востребованы также электроника и инновации, тяжелая промышленность и логистика.
Отмечается и быстрый рост сегмента промышленных деловых туров в Китай для представителей компаний. "Обычно такие программы включают корпоративные дни в технопарках, кейс-чемпионаты на базе местных бизнес-школ, кулинарные батлы с топ-поварами азиатской кухни и так далее", - цитирует РСТ
Подколзина.
В свою очередь руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов подчеркнул, что спрос на промышленные туры, как правило, активизируется осенью, так как открывается сезон выставок.