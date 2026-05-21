РСТ сообщил о росте среди россиян спроса на промышленный туризм в Китае
РСТ сообщил о росте среди россиян спроса на промышленный туризм в Китае
РСТ сообщил о росте среди россиян спроса на промышленный туризм в Китае
РСТ зафиксировал рост спроса у россиян на промышленный туризм в Китае

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) наблюдает среди российских путешественников рост спроса на промышленный туризм в Китае - популярность набирают экскурсии на предприятия, производящие самую разную продукцию, говорится в сообщении РСТ.
"Сегодня традиционные исторические памятники Китая – не единственное, что привлекает в страну российских путешественников. Спрос растет и в сегменте промышленного туризма – экскурсии на производства, предприятия, производящие самую разную продукцию от текстиля до робототехники", - говорится в сообщении.
Руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин отметил многократный рост спроса на промышленные туры в Китай. По его ожиданиям, пропорционально росту бронирований Китая в целом и этот сегмент будет развиваться лавинообразно.
Он указал, что в топе запросов сегодня автомобилестроение и роботизация. Российские бизнесмены хотят посетить автоматизированные цеха, увидеть, как роботы собирают машины на заводах. Востребованы также электроника и инновации, тяжелая промышленность и логистика.
Отмечается и быстрый рост сегмента промышленных деловых туров в Китай для представителей компаний. "Обычно такие программы включают корпоративные дни в технопарках, кейс-чемпионаты на базе местных бизнес-школ, кулинарные батлы с топ-поварами азиатской кухни и так далее", - цитирует РСТ Подколзина.
В свою очередь руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов подчеркнул, что спрос на промышленные туры, как правило, активизируется осенью, так как открывается сезон выставок.
 
