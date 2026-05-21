ЕК понизила прогноз роста ВВП Китая на текущий год - 21.05.2026, ПРАЙМ
ЕК понизила прогноз роста ВВП Китая на текущий год
Еврокомиссия (ЕК) понизила прогноз роста ВВП Китая по итогам текущего года до 4,5% с осенней оценки в 4,6%, следует из нового прогноза ЕК.
14:31 21.05.2026
 
ЕК понизила прогноз роста ВВП Китая на текущий год

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП Китая на 2026 год с 4,6% до 4,5%

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила прогноз роста ВВП Китая по итогам текущего года до 4,5% с осенней оценки в 4,6%, следует из нового прогноза ЕК.
Прогноз роста экономики страны на 2027 год сохранен на уровне 4,4%.
"Ожидается что темпы роста экономики Китая будут умеренными, Китай установил официальный прогноз роста на 2026 год на уровне 4,5-5%, при этом ожидания (Еврокомиссии - ред.) составляют 4,5%, это нижняя граница намеченного диапазона, в основном из-за ухудшения внешних условий", - говорится в документе.
Кроме того, Еврокомиссия понизила прогнозы ВВП Японии, теперь организация ожидает по итогам текущего года его роста на 0,6%, что меньше осенних ожиданий в 0,7%. На следующий год прогноз роста также понижен до аналогичного значения в 0,6% с 0,7%.
Рост экономики Китая и Японии в прошлом году оценивается в 4,9% и 1,2% соответственно.
 
