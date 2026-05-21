Бразилия подтвердила прогноз рекордного урожая кофе в этом году
Бразилия подтвердила прогноз рекордного урожая кофе в этом году
2026-05-21T16:36+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Бразилия подтвердила прогноз по росту урожая кофе в стране до рекордного уровня в 2026 году, ожидается, что он увеличится на 18% в годовом выражении, до 4 миллионов тонн, следует из данных государственного сельскохозяйственного агентства Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). В феврале оно прогнозировало, что в 2026 году урожай кофе вырастет на 17%, до 3,97 миллиона тонн, и станет рекордным. Рост обеспечен положительным циклом двухлетней урожайности, вводом новых площадей в эксплуатацию и сочетанием более благоприятных климатических условий. Если прогноз подтвердится, объем станет новым рекордом за всю историю наблюдений. Он превысит рекорд 2020 года на 5,74%, когда было собрано 3,8 миллиона тонн. Общая площадь, предназначенная для выращивания кофе, также должна увеличиться - на 3,9%, до 2,34 миллиона гектаров, из которых 1,94 миллиона гектаров уже находятся в производстве, а 401,7 тысячи гектаров - на стадии формирования насаждений. Средняя урожайность по стране также, как ожидается, восстановится на 13% и составит 2,1 тонны с гектара.
В Бразилии подтвердили прогноз по росту урожая кофе до рекордного уровня в 2026 году
