https://1prime.ru/20260521/kofe-870108384.html

Бразилия подтвердила прогноз рекордного урожая кофе в этом году

Бразилия подтвердила прогноз рекордного урожая кофе в этом году - 21.05.2026, ПРАЙМ

Бразилия подтвердила прогноз рекордного урожая кофе в этом году

Бразилия подтвердила прогноз по росту урожая кофе в стране до рекордного уровня в 2026 году, ожидается, что он увеличится на 18% в годовом выражении, до 4... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T16:36+0300

2026-05-21T16:36+0300

2026-05-21T16:36+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859604456_118:0:3759:2048_1920x0_80_0_0_e7c6ea597064500959ddc92a70d90ca6.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Бразилия подтвердила прогноз по росту урожая кофе в стране до рекордного уровня в 2026 году, ожидается, что он увеличится на 18% в годовом выражении, до 4 миллионов тонн, следует из данных государственного сельскохозяйственного агентства Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). В феврале оно прогнозировало, что в 2026 году урожай кофе вырастет на 17%, до 3,97 миллиона тонн, и станет рекордным. Рост обеспечен положительным циклом двухлетней урожайности, вводом новых площадей в эксплуатацию и сочетанием более благоприятных климатических условий. Если прогноз подтвердится, объем станет новым рекордом за всю историю наблюдений. Он превысит рекорд 2020 года на 5,74%, когда было собрано 3,8 миллиона тонн. Общая площадь, предназначенная для выращивания кофе, также должна увеличиться - на 3,9%, до 2,34 миллиона гектаров, из которых 1,94 миллиона гектаров уже находятся в производстве, а 401,7 тысячи гектаров - на стадии формирования насаждений. Средняя урожайность по стране также, как ожидается, восстановится на 13% и составит 2,1 тонны с гектара.

https://1prime.ru/20260519/tseny--870037335.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, бразилия