КРДВ привлекла финансирование для креативных индустрий в Улан-Удэ
КРДВ привлекла финансирование для креативных индустрий в Улан-Удэ
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе работы Международного форума креативных индустрий в Улан-Удэ заключила соглашение с АО "Восточная... | 21.05.2026, ПРАЙМ
россия, улан-удэ, дальний восток, арктика, вэб
Экономика, РОССИЯ, Улан-Удэ, Дальний Восток, АРКТИКА, ВЭБ
23:14 21.05.2026
 
КРДВ привлекла финансирование для креативных индустрий в Улан-Удэ

Корпорация развития ДФО и Арктики договорилась с Восточной биржей о сотрудничестве

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода России. Улан-Удэ
Города России. Улан-Удэ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Города России. Улан-Удэ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе работы Международного форума креативных индустрий в Улан-Удэ заключила соглашение с АО "Восточная биржа имени В.В. Николаева" о сотрудничестве для привлечения финансирования для субъектов креативных индустрий, сообщили в пресс-службе корпорации.
"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе работы Международного форума креативных индустрий заключила соглашение с акционерным обществом "Восточная биржа имени В.В. Николаева" о сотрудничестве для привлечения финансирования субъектами креативных индустрий", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает содействие в pre-IPO субъектов креативных индустрий на Восточной Бирже и запуск акселерационной программы, отметили в КРДВ.
"Соглашение с Восточной биржей позволит внедрять новые финансовые инструменты. Примером эффективности такой работы стал якутский фильм, который собрал 5 миллионов рублей благодаря цифровым финансовым активам. Люди покупают токены и инвестируют в продвижение фильмов, музыки и других творческих продуктов. Восточная биржа окажет содействие субъектам креативных индустрий в структурировании, первичном размещении финансовых инструментов и продвижении", - сказал заместитель гендиректора КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев, которого цитирует пресс-служба.
В рамках соглашения в 2026 году порядка 10 резидентов ТОР и СПВ, реализующих проекты в сфере креативных индустрий, станут участниками пилотной акселерационной программы. Она будет направлена на подготовку бизнеса к выходу на биржу (pre-IPO) и выпуску цифровых инструментов, сообщили в пресс-службе корпорации.
Международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу" проходит в Улан-Удэ с 21 по 23 мая. Организаторами форума выступают министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Бурятии при поддержке ВЭБ.РФ.
ЭкономикаРОССИЯУлан-УдэДальний ВостокАРКТИКАВЭБ
 
 
