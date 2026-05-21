КРДВ привлекла финансирование для креативных индустрий в Улан-Удэ
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе работы Международного форума креативных индустрий в Улан-Удэ заключила соглашение с АО "Восточная... | 21.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе работы Международного форума креативных индустрий в Улан-Удэ заключила соглашение с АО "Восточная биржа имени В.В. Николаева" о сотрудничестве для привлечения финансирования для субъектов креативных индустрий, сообщили в пресс-службе корпорации. "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе работы Международного форума креативных индустрий заключила соглашение с акционерным обществом "Восточная биржа имени В.В. Николаева" о сотрудничестве для привлечения финансирования субъектами креативных индустрий", - говорится в сообщении. Документ предусматривает содействие в pre-IPO субъектов креативных индустрий на Восточной Бирже и запуск акселерационной программы, отметили в КРДВ. "Соглашение с Восточной биржей позволит внедрять новые финансовые инструменты. Примером эффективности такой работы стал якутский фильм, который собрал 5 миллионов рублей благодаря цифровым финансовым активам. Люди покупают токены и инвестируют в продвижение фильмов, музыки и других творческих продуктов. Восточная биржа окажет содействие субъектам креативных индустрий в структурировании, первичном размещении финансовых инструментов и продвижении", - сказал заместитель гендиректора КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев, которого цитирует пресс-служба. В рамках соглашения в 2026 году порядка 10 резидентов ТОР и СПВ, реализующих проекты в сфере креативных индустрий, станут участниками пилотной акселерационной программы. Она будет направлена на подготовку бизнеса к выходу на биржу (pre-IPO) и выпуску цифровых инструментов, сообщили в пресс-службе корпорации. Международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу" проходит в Улан-Удэ с 21 по 23 мая. Организаторами форума выступают министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Бурятии при поддержке ВЭБ.РФ.
