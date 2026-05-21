В Крыму разработали технологию "генетической застежки-молнии" - 21.05.2026, ПРАЙМ

Инновационная технология "генетической застежки-молнии" для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве разработана в Крыму, в ней используют короткие фрагменты... | 21.05.2026, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Инновационная технология "генетической застежки-молнии" для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве разработана в Крыму, в ней используют короткие фрагменты ДНК, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок. "У нас разработана очень интересная и перспективная инновационная технология "генетической застежки-молнии", которая основана на природном полимере - ДНК. Уже сегодня она экономически выгодна для широкомасштабного внедрения в сельское хозяйство. По самым скромным оценкам, ее потенциальный рынок применения может составить 2-3 миллиарда долларов США в год", - сказал Оберемок. В частности, по его словам, в данной технологии используются короткие фрагменты ДНК для контроля вредителей в закрытом грунте - теплицах и парниках. "Это такие вредители как белокрылка, паутинные клещи, трипсы, тля" - уточнил собеседник агентства. По словам ученого, инновационные препараты быстро разлагаются после своего действия и обладают высокой эффективностью.

