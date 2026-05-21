Рубль продолжил расти к юаню на торгах на Мосбирже

2026-05-21T15:29+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг днем снижается после отскока вверх днем ранее, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.07 мск снижался на 4 копейки (-0,4%), до 10,42 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,36-10,44 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,07 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 70,87 рубля. Рубль опять растет Курс юаня к рублю на Мосбирже в четверг опять снижается после паузы в среду и колеблется в районе минимума с января 2023 года, обновленного накануне (10,29 рубля). При этом внебиржевой курс доллара остается выше психологического уровня 70 рублей. "На валютном рынке возобновилось укрепление российского рубля после наблюдавшегося в среду некоторого его ослабления. Укрепление рубля в четверг сочетается с возобновлением роста цен на нефть, что вкупе с приближающимся на следующей неделе пиком налоговых выплат оказывает поддержку рублю", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,16% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,18% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.06 мск повышалась на 1,9% - до 107 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 99,3 пункта. Прогнозы Рубль еще может умеренно укрепиться в ближайшие недели, однако в более долгосрочной перспективе больше факторов указывают на его потенциальное ослабление, считает Никита Бредихин из Go Invest. "В июне объем валютных покупок Минфина, скорее всего, вырастет, а с июля Банк России прекратит ежедневные продажи валюты на 4,6 миллиарда рублей. Они частично компенсировали операции Минфина, а с июля их влияние прекратится. В течение года ожидаем постепенного снижения ключевой ставки, что будет сокращать рублевые доходности и повысит привлекательность валюты", - говорит аналитик. Это создаст предпосылки для постепенного роста курса иностранных валют, ожидается возврат курса доллара выше 80 рублей, добавил Бредихин. Текущие уровни валютных курсов могут уже учитывать все благоприятные для рубля факторы, отмечает Дудников. На этом фоне, по мнению аналитика, они могут перейти к консолидации в диапазонах 10,2-10,6 рубля за юань, 69-72 рубля за доллар и 80-83 рублей за евро, проявляя склонность к снижению в направлении нижних границ диапазонов в краткосрочной перспективе.

рынок, торги, сша, минфин, мосбиржа, юань