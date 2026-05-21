Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производитель "Ладоги" прокомментировал информацию о приостановке проекта - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/ladoga-870101584.html
Производитель "Ладоги" прокомментировал информацию о приостановке проекта
Производитель "Ладоги" прокомментировал информацию о приостановке проекта - 21.05.2026, ПРАЙМ
Производитель "Ладоги" прокомментировал информацию о приостановке проекта
Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета "Ладога" некорректна - подобные решения на текущей стадии не принимались, однако прорабатывается... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T13:22+0300
2026-05-21T13:24+0300
бизнес
россия
узга
авиационная отрасль
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/15/870100897_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_dc9c38946fee72bd82accf7aecea8e81.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета "Ладога" некорректна - подобные решения на текущей стадии не принимались, однако прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, производитель самолета). "Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога" некорректна - на текущей стадии разработки подобные решения не принимались", - говорится в сообщении. В УЗГА подчеркнули, что уже проводятся работы для обеспечения первого полета самолета "Ладога". При этом сейчас прорабатывается возможность изменения самолета в грузовую версию. "С учетом высокой степени готовности самолета Ил-114 300 и ограниченного объема рынка подобных машин в настоящее время прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию", - сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что стапельная сборка первого опытного экземпляра самолета "Ладога" на заводе завершена в конце декабря 2025 года. Самолет ТВРС-44 "Ладога" - это отечественный региональный пассажирский самолет, который был призван заменить устаревшие машины.
https://1prime.ru/20260521/ladoga-870101836.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/15/870100897_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_d22992e632625ea5a31fd74e4ef0f2b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, узга, авиационная отрасль
Бизнес, РОССИЯ, УЗГА, авиационная отрасль
13:22 21.05.2026 (обновлено: 13:24 21.05.2026)
 
Производитель "Ладоги" прокомментировал информацию о приостановке проекта

УЗГА назвал информацию о приостановке проекта самолета "Ладога" некорректной

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкОпытный образец самолета "Ладога" с двигателем ТВРС-44
Опытный образец самолета Ладога с двигателем ТВРС-44 - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Опытный образец самолета "Ладога" с двигателем ТВРС-44
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета "Ладога" некорректна - подобные решения на текущей стадии не принимались, однако прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, производитель самолета).
"Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога" некорректна - на текущей стадии разработки подобные решения не принимались", - говорится в сообщении.
В УЗГА подчеркнули, что уже проводятся работы для обеспечения первого полета самолета "Ладога".
При этом сейчас прорабатывается возможность изменения самолета в грузовую версию. "С учетом высокой степени готовности самолета Ил-114 300 и ограниченного объема рынка подобных машин в настоящее время прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что стапельная сборка первого опытного экземпляра самолета "Ладога" на заводе завершена в конце декабря 2025 года.
Самолет ТВРС-44 "Ладога" - это отечественный региональный пассажирский самолет, который был призван заменить устаревшие машины.
Опытный образец самолета Ладога с двигателем ТВРС-44 - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
На Урале прорабатывают возможность изменения самолета "Ладога"
13:24
 
БизнесРОССИЯУЗГАавиационная отрасль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала