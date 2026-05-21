https://1prime.ru/20260521/ladoga-870101836.html

На Урале прорабатывают возможность изменения самолета "Ладога"

2026-05-21T13:24+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Возможность изменения самолета "Ладога" в грузовую версию прорабатывается в связи с высокой степенью готовности пассажирского регионального самолета Ил-114 300 и ограниченным объемом рынка подобных машин, рассказали журналистам в пресс-службе производителя - Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). "Однако с учетом высокой степени готовности самолета Ил-114 300 и ограниченного объема рынка подобных машин в настоящее время прорабатывается возможность изменения облика машины в грузовую версию", - говорится в сообщении. В УЗГА добавили, что стапельная сборка первого опытного экземпляра самолета "Ладога" на заводе завершена в конце декабря 2025 года. На опытный экземпляр самолета устанавливают все системы и оборудование и проводится их тестирование.

