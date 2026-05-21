В Литве случился скандал из-за воздушной тревоги

Жители Вильнюса выразили недовольство по поводу организации эвакуации во время воздушной тревоги в столице Литвы и её окрестностях, сообщает портал LRT,... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T07:15+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Жители Вильнюса выразили недовольство по поводу организации эвакуации во время воздушной тревоги в столице Литвы и её окрестностях, сообщает портал LRT, ссылаясь на мнения местных жителей.Как рассказала местная жительница Илона, в одной из школ процесс эвакуации был прерван, когда выяснилось, что подвал не способен вместить всех учащихся."Сначала эвакуировали один класс, затем приступили к другим. Но когда стало очевидно, что все ученики не смогут поместиться в подвале, детей просто вернули в классы", — поделилась она в интервью изданию.Илона также отметила, что многие оказались в замешательстве и не понимали, что делать, несмотря на вроде бы обязательную инструкцию от правительства."Куда направиться? Кто за это отвечает? Как найти ответственного человека в такой толпе людей и магазинов? Ответов не было", — отметила жительница города.Другой местный житель, Индрей, признался, что уведомление о воздушной тревоге только усилило его замешательство, так как в нём не было указаний по укрытию."Я хотел бы спрятаться, но просто не было укрытия, куда можно было бы пойти", — сказал он.В среду вооруженные силы Литвы объявили воздушную тревогу в Вильнюсе и окружающих районах, призывая граждан укрыться из-за возможного появления в небе беспилотника. Позже тревогу отменили. В убежища спустились президент Литвы Гитанас Науседа и другие официальные лица.В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских дронов на территории балтийских республик.

