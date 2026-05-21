Лукашенко подписал закон о создании рынка ювелирных изделий с Россией
Лукашенко подписал закон о создании рынка ювелирных изделий с Россией
2026-05-21T19:27+0300
19:27 21.05.2026
 
МИНСК, 21 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий межправительственное соглашение с Россией, создающее общий рынок ювелирных изделий, сообщило агентство Белта.
"Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них. Международным договором определяются условия для формирования общего рынка драгоценных металлов и камней, а также изделий из них в рамках Союзного государства. Кроме того, предусматривается порядок обеспечения взаимного контроля за их оборотом", - говорится в сообщении.
Соглашение между правительствами Белоруссии и России о взаимном сотрудничестве в сфере обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них было подписано 19 декабря 2025 года в городе Москве.
Соглашение, в частности, предусматривает, что в России и Белоруссии будут унифицированы пробирные клейма и идентификация в виде двухмерного кода, чтобы при импорте и экспорте они не дублировались. Предполагается, что после вступления в силу соглашения в Союзном государстве бизнес сможет снижать издержки, а значит, и цены для потребителей, при этом две страны будут согласованно бороться с нелегальным оборотом драгметаллов.
