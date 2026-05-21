Российские макароны могут конкурировать с итальянскими, считает эксперт

2026-05-21T19:19+0300

СИРИУС, 21 мая - ПРАЙМ. Качество российских макаронных изделий улучшилось, сейчас они могут конкурировать с итальянскими, заявил эксперт Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Михаил Курашов на Всероссийском зерновом форуме. "Макаронные изделия группы А у нас из твердой пшеницы, они вынуждены конкурировать уже с более качественными на мировом рынке. Могу сказать, что российские макаронные изделия очень сильно подтянулись и могут составлять конкуренцию итальянским", - сказал он. По словам Курашова, экспорту макарон из России в некоторых случаях мешает локальное законодательство о торговле стран-импортеров - ограничение по доле на полке. "Страны защищают своих производителей и ограничивают долю импорта на своих полках. Там где-то есть нюансы с правилами маркировки, для нас там более дорогая логистика", - пояснил он. Помимо этого, производственные линии по макаронам загружены на 95% и в первую очередь ориентированы на производство группы А. Так, существует дефицит мощностей, рассказал Курашов.

