Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало изумление на Западе
Мема назвал слова фон дер Ляйен о России необычным из-за ситуации на Украине
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России необычными из-за ситуации на Украине.
"Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается", — написал он в соцсети X.
Политик отметил, что без поддержки США Старый Свет не сможет защитить себя от России. Кроме того, недавние заявления председателя Еврокомиссии в адрес России и проблема с дронами в Прибалтике стали еще одним сигналом об обострении риторики, подчеркнул Мема.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на российскую территорию из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
