Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало изумление на Западе - 21.05.2026, ПРАЙМ
Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало изумление на Западе
Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России необычными из-за ситуации на... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T08:48+0300
08:48 21.05.2026
 
Мема назвал слова фон дер Ляйен о России необычным из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России необычными из-за ситуации на Украине.

"Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается", — написал он в соцсети X.
Политик отметил, что без поддержки США Старый Свет не сможет защитить себя от России. Кроме того, недавние заявления председателя Еврокомиссии в адрес России и проблема с дронами в Прибалтике стали еще одним сигналом об обострении риторики, подчеркнул Мема.

Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на российскую территорию из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
