https://1prime.ru/20260521/mer-870114842.html
МЭР: идет большая работа по наращиванию авиасообщения с Абхазией
МЭР: идет большая работа по наращиванию авиасообщения с Абхазией - 21.05.2026, ПРАЙМ
МЭР: идет большая работа по наращиванию авиасообщения с Абхазией
Ведется большая работа по наращиванию авиасообщения между Россией и Абхазией, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T19:51+0300
2026-05-21T19:51+0300
2026-05-21T19:51+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
абхазия
рф
москва
nordwind
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ведется большая работа по наращиванию авиасообщения между Россией и Абхазией, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Большая работа проводится по наращиванию, если вернуться к логистике, авиасообщения. Вы знаете, что уже из Москвы летают рейсы компании Nordwind и сетка будет расширяться - еще с 25 мая поставят дополнительные рейсы из других регионов", - сказал Кондратьев на пресс-конференции. Работа по авиасообщению ведется с поддержкой туристического бизнеса, это очень важно, отметил он. Бизнес выкупает блоки мест на рейсах в Сухум и дает возможность создать туристический продукт, который будет конкурентноспособным.
https://1prime.ru/20260521/ladoga-870101836.html
абхазия
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_4d02c22586691ac0ea3f6044554a11a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, абхазия, рф, москва, nordwind
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, РФ, МОСКВА, Nordwind
МЭР: идет большая работа по наращиванию авиасообщения с Абхазией
Минэкономразвития: идет большая работа по наращиванию авиасообщения с Абхазией