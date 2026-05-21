https://1prime.ru/20260521/mer-870114842.html

МЭР: идет большая работа по наращиванию авиасообщения с Абхазией

МЭР: идет большая работа по наращиванию авиасообщения с Абхазией - 21.05.2026, ПРАЙМ

МЭР: идет большая работа по наращиванию авиасообщения с Абхазией

Ведется большая работа по наращиванию авиасообщения между Россией и Абхазией, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T19:51+0300

2026-05-21T19:51+0300

2026-05-21T19:51+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

абхазия

рф

москва

nordwind

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ведется большая работа по наращиванию авиасообщения между Россией и Абхазией, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Большая работа проводится по наращиванию, если вернуться к логистике, авиасообщения. Вы знаете, что уже из Москвы летают рейсы компании Nordwind и сетка будет расширяться - еще с 25 мая поставят дополнительные рейсы из других регионов", - сказал Кондратьев на пресс-конференции. Работа по авиасообщению ведется с поддержкой туристического бизнеса, это очень важно, отметил он. Бизнес выкупает блоки мест на рейсах в Сухум и дает возможность создать туристический продукт, который будет конкурентноспособным.

https://1prime.ru/20260521/ladoga-870101836.html

абхазия

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, абхазия, рф, москва, nordwind