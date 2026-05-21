"Хочет уничтожить!" На Западе запаниковали из-за решения Мерца по Украине

2026-05-21T23:02+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Немецкий политический деятель, бывший депутат бундестага Клаус Эрнст в соцсети X подверг критике инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского союза."Теперь Мерц хочет нас полностью уничтожить! Это противоречит договорам ЕС, это сделает нас еще большими участниками войны и станет еще одним гвоздем в гроб европейской экономики. Гражданам, включая наших, придется расплачиваться за это! Отправьте Мерца на пенсию, прежде чем он причинит еще больший вред!" — написал он.В четверг глава правительства Германии Фридрих Мерц высказал идею распространить на Украину положение о взаимной обороне из Договора о ЕС, наделив ее статусом "ассоциированного члена" сообщества.Владимир Зеленский до этого потребовал от Евросоюза включить Украину в состав организации в 2027 году. При этом руководители западных стран неоднократно заявляли о несоответствии украинских законов европейским нормам и отмечали, что обязательным условием для рассмотрения вопроса о членстве является проведение глубоких реформ на Украине. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 15 февраля подтвердила, что государства, входящие в Евросоюз, пока не могут назвать Украине конкретные сроки ее интеграции в объединение.

мировая экономика, общество , украина, германия, запад, фридрих мерц, владимир зеленский, кая каллас, ес