"Хочет уничтожить!" На Западе запаниковали из-за решения Мерца по Украине
Политик Эрнст осудил идею сделать Украину "ассоциированным членом" союза
Фридрих Мерц.
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Немецкий политический деятель, бывший депутат бундестага Клаус Эрнст в соцсети X подверг критике инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского союза.
"Теперь Мерц хочет нас полностью уничтожить! Это противоречит договорам ЕС, это сделает нас еще большими участниками войны и станет еще одним гвоздем в гроб европейской экономики. Гражданам, включая наших, придется расплачиваться за это! Отправьте Мерца на пенсию, прежде чем он причинит еще больший вред!" — написал он.
В четверг глава правительства Германии Фридрих Мерц высказал идею распространить на Украину положение о взаимной обороне из Договора о ЕС, наделив ее статусом "ассоциированного члена" сообщества.
Владимир Зеленский до этого потребовал от Евросоюза включить Украину в состав организации в 2027 году. При этом руководители западных стран неоднократно заявляли о несоответствии украинских законов европейским нормам и отмечали, что обязательным условием для рассмотрения вопроса о членстве является проведение глубоких реформ на Украине. Глава европейской дипломатии Кая Каллас 15 февраля подтвердила, что государства, входящие в Евросоюз, пока не могут назвать Украине конкретные сроки ее интеграции в объединение.