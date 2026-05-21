https://1prime.ru/20260521/minoborony-870088147.html
Минобороны показало развертывание комплексов "Искандер-М" в Белоруссии
Минобороны показало развертывание комплексов "Искандер-М" в Белоруссии - 21.05.2026, ПРАЙМ
Минобороны показало развертывание комплексов "Искандер-М" в Белоруссии
Минобороны России показало развертывание оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", снаряженных специальными боеприпасами, в Белоруссии на учениях ядерных... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T06:20+0300
2026-05-21T06:20+0300
2026-05-21T06:20+0300
россия
общество
белоруссия
рф
минобороны рф
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870088147.jpg?1779333603
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минобороны России показало развертывание оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", снаряженных специальными боеприпасами, в Белоруссии на учениях ядерных сил.
На видеоролике показаны выдвижение машин, движение по пересеченной местности и подготовка к стрельбе.
В рамках учений ядерных сил ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии. Белорусское ракетное соединение выполняет учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
белоруссия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , белоруссия, рф, минобороны рф, вс рф
РОССИЯ, Общество , БЕЛОРУССИЯ, РФ, Минобороны РФ, ВС РФ
Минобороны показало развертывание комплексов "Искандер-М" в Белоруссии
Минобороны показало развертывание "Искандеров-М" в Белоруссии на учениях ядерных сил
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минобороны России показало развертывание оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", снаряженных специальными боеприпасами, в Белоруссии на учениях ядерных сил.
На видеоролике показаны выдвижение машин, движение по пересеченной местности и подготовка к стрельбе.
В рамках учений ядерных сил ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии. Белорусское ракетное соединение выполняет учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.