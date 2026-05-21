Минобороны показало развертывание комплексов "Искандер-М" в Белоруссии

2026-05-21T06:20+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минобороны России показало развертывание оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", снаряженных специальными боеприпасами, в Белоруссии на учениях ядерных сил. На видеоролике показаны выдвижение машин, движение по пересеченной местности и подготовка к стрельбе. В рамках учений ядерных сил ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии. Белорусское ракетное соединение выполняет учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

