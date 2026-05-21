Мир опасается аномального потепления вод Тихого океана - 21.05.2026, ПРАЙМ

Мир опасается аномального потепления вод Тихого океана и самого разрушительного природного явления Эль-Ниньо с 1877 года: оно грозит падением урожайности в ряде | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T04:37+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Мир опасается аномального потепления вод Тихого океана и самого разрушительного природного явления Эль-Ниньо с 1877 года: оно грозит падением урожайности в ряде регионов и глобальным голодом, выяснило РИА Новости, изучив базу данных международной метеорологической организации ECMWF и получив комментарии экспертов. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений. "Эль-Ниньо - один из самых опасных климатических факторов для мирового сельского хозяйства. Главный риск - не локальный неурожай, а синхронное падение урожайности в нескольких странах одновременно", - рассказал о последствиях, которые может повлечь за собой Эль-Ниньо, директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Согласно прогнозам, опубликованным ECMWF в мае, температура вод Тихого океана отклонится более чем на 3 градуса Цельсия выше нормы уже в сентябре-октябре текущего года. Это может стать вторым самым высоким температурным пиком Эль-Ниньо за всю историю. Эль-Ниньо в 1877-1878 годы признано сильнейшим за всю историю. Тогда температура воды в центральной части Тихого океана поднималась на 2,7-3 градуса выше нормы. Явление спровоцировало так называемую Великую засуху, которая одновременно охватила Бразилию, страны Азии и Африки. Последовавший глобальный голод унес жизни более 50 миллионов человек. "Беспрецедентная скорость нагрева Тихого океана заставляет даже скептиков проводить тревожные исторические параллели. Вспоминают Великий голод 1877-1878 годов. Сейчас наша атмосфера и океаны значительно теплее, чем были в XIX веке, а это значит, что связанные с ними экстремальные явления могут оказаться еще более сильными и привести к экстремальным погодным аномалиям в большинстве регионов мира", - отметил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

