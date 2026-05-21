Миронов предложил стимулировать компании переводить офисы в глубинку - 21.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260521/mironov-870084793.html
Миронов предложил стимулировать компании переводить офисы в глубинку
2026-05-21T01:24+0300
бизнес
россия
финансы
сергей миронов
госдума
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в рамках партийной программы по развитию малых городов предложил стимулировать компании переводить головные офисы "в глубинку". "Главная проблема малых городов не в том, что там мало денег… в том, что оттуда уезжают люди, особенно молодежь, а они едут за возможностями – чтобы чего-то добиться. Надо стимулировать переезд головных офисов российских компаний в глубинку, чтобы стать лучшим и высокооплачиваемым специалистом в каком-либо деле можно было не только в Москве, а в любом российском городе", – сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что в рамках программы фракция "Справедливая Россия" создаст рамочный закон о региональных и муниципальных налоговых льготах, а также закон об упрощенном введении экспериментального правового режима. "Переезд головного офиса в глубинку поможет компаниям закрепить за собой перспективных сотрудников и сформировать сильную корпоративную культуру. Но главным стимулом должны стать налоговые льготы – снижение налога на прибыль на с 25% до 20-22%, снижение налога по упрощенной и патентной системам до 1%, обнуление налогов на имущество организаций и земельного налога. Такие правила сейчас действуют в особых экономических зонах", - пояснил лидер партии. Миронов сообщил, что отдельным стимулом для технологических компаний должно стать упрощенное принятие экспериментального правового режима для тестирования новых технологий на практике, и соответствующий законопроект будет внесен фракцией в Госдуму. Он подчеркнул, что возможность привлечь успешную компанию поможет малым городам преобразиться. "Чтобы привлечь успешную компанию, местные власти должны будут преобразить свои города: отремонтировать дороги, отреставрировать исторический центр, расчистить реки, разбить парки и сады и т.д. Переезд бизнеса в малые города – успешная мировая практика, она возвращает в глубинку возможности, комфорт и достаток. Именно это необходимо сейчас нашим малым городам", – подытожил политик.
