Минэнерго Молдавии не нашло оснований для продления контракта с "Газпромом" - 21.05.2026, ПРАЙМ
Минэнерго Молдавии не нашло оснований для продления контракта с "Газпромом"
Молдавия не видит оснований для продления контракта с "Газпромом", договор истекает осенью, заявил министр энергетики Дорин Жунгиету. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T12:02+0300
Министр энергетики Жунгиету: у Молдавии нет оснований продлевать контракт с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 21 мая - ПРАЙМ. Молдавия не видит оснований для продления контракта с "Газпромом", договор истекает осенью, заявил министр энергетики Дорин Жунгиету.
"Нет оснований для возможного запроса на продление контракта с "Газпрома". Европейский газовый рынок достаточно диверсифицирован", - заявил Жунгиету журналистам.
На вопрос о том, что будет с активами "Газпрома" в "Молдовагазе", он ответил: "Ничего не произойдет". Министр пояснил, что транспортная деятельность осуществляется компанией Vestmoldtransgaz, деятельность по распределению — распределительными предприятиями "Молдавагаза", а деятельность по снабжению — компанией Energocom.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. По его итогу правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.
Российская компания "Газпром" с 1 января 2025 года прекратила поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.
 
