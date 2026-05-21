https://1prime.ru/20260521/mosbirzha-870092805.html

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 32,5 процента в I квартале

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2026 года выросла на 32,5% и составила 17,163 миллиарда рублей, следует из данных биржи.

2026-05-21T09:58+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2026 года выросла на 32,5% и составила 17,163 миллиарда рублей, следует из данных биржи.Как следует из данных таблицы в сообщении биржи, чистая прибыль за год выросла на 32,5%, до 17,163 миллиарда рублей с 12,979 миллиарда рублей годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 41,9%, до 24,771 миллиарда рублей."Комиссионные доходы составили 21,5 миллиарда рублей в результате высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуска новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход составил 13,8 миллиарда рублей. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи составила 61%. Операционные расходы сократились на 2,5%. Соотношение расходов и доходов составило 35,5%", - говорится в сообщении биржи.

