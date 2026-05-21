https://1prime.ru/20260521/mosbirzha-870092805.html
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 32,5 процента в I квартале
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 32,5 процента в I квартале - 21.05.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 32,5 процента в I квартале
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2026 года выросла на 32,5% и составила 17,163 миллиарда рублей, следует из данных биржи. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T09:58+0300
2026-05-21T09:58+0300
2026-05-21T10:04+0300
экономика
рынок
мосбиржа
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_0:139:2782:1704_1920x0_80_0_0_e23c3155bbe1c912ae08e486664002ee.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2026 года выросла на 32,5% и составила 17,163 миллиарда рублей, следует из данных биржи.Как следует из данных таблицы в сообщении биржи, чистая прибыль за год выросла на 32,5%, до 17,163 миллиарда рублей с 12,979 миллиарда рублей годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 41,9%, до 24,771 миллиарда рублей."Комиссионные доходы составили 21,5 миллиарда рублей в результате высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуска новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход составил 13,8 миллиарда рублей. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи составила 61%. Операционные расходы сократились на 2,5%. Соотношение расходов и доходов составило 35,5%", - говорится в сообщении биржи.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_163:0:2619:1842_1920x0_80_0_0_94b9d59caf32864bd1a0b511aad276ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мосбиржа, россия, москва
Экономика, Рынок, Мосбиржа, РОССИЯ, МОСКВА
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 32,5 процента в I квартале
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в I квартале выросла на 32,5%, до 17,2 млрд руб
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2026 года выросла на 32,5% и составила 17,163 миллиарда рублей, следует из данных биржи.
Как следует из данных таблицы в сообщении биржи, чистая прибыль за год выросла на 32,5%, до 17,163 миллиарда рублей с 12,979 миллиарда рублей годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 41,9%, до 24,771 миллиарда рублей.
"Комиссионные доходы составили 21,5 миллиарда рублей в результате высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуска новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход составил 13,8 миллиарда рублей. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи составила 61%. Операционные расходы сократились на 2,5%. Соотношение расходов и доходов составило 35,5%", - говорится в сообщении биржи.