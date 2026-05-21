Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа начала настройку тестовых контуров для торгов криптовалютой - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/mosbirzha-870098336.html
Мосбиржа начала настройку тестовых контуров для торгов криптовалютой
Мосбиржа начала настройку тестовых контуров для торгов криптовалютой - 21.05.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа начала настройку тестовых контуров для торгов криптовалютой
Московская биржа настраивает тестовые контуры для запуска торгов криптовалютой, заявил председатель правления биржи Виктор Жидков. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T12:14+0300
2026-05-21T12:14+0300
рынок
торги
финансы
госдума
банки
россия
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9e6f00c489bb09c4cbb763ae53b9df3.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Московская биржа настраивает тестовые контуры для запуска торгов криптовалютой, заявил председатель правления биржи Виктор Жидков. "Сделали уже концепцию торгов, тестовые контуры настраиваем, с брокерами обсуждаем, как будет осуществляться торговля, потому что мы не живем в вакууме, мы работаем по всей цепочке доставки этой ценности до конечного клиента", - сказал он на XXVI Всероссийской банковской конференции. По словам Жидкова, брокерские компании очень активно помогают в этом процессе, участвуют своей экспертизой. "Я думаю, что это законодательство позволит нам нащупать или понять, все-таки какое там уникальное торговое предложение у криптовалюты существует, потому что, мне кажется, весь мир его продолжает искать и немного трансформировалось оно", - отметил он. Госдума в апреле приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cddc37e76e468307dc604588a5c841ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, финансы, госдума, банки, россия, криптовалюта
Рынок, Торги, Финансы, Госдума, Банки, РОССИЯ, криптовалюта
12:14 21.05.2026
 
Мосбиржа начала настройку тестовых контуров для торгов криптовалютой

Жидков: Мосбиржа начала настройку тестовых контуров для запуска торгов криптовалютой

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Московская биржа настраивает тестовые контуры для запуска торгов криптовалютой, заявил председатель правления биржи Виктор Жидков.
"Сделали уже концепцию торгов, тестовые контуры настраиваем, с брокерами обсуждаем, как будет осуществляться торговля, потому что мы не живем в вакууме, мы работаем по всей цепочке доставки этой ценности до конечного клиента", - сказал он на XXVI Всероссийской банковской конференции.
По словам Жидкова, брокерские компании очень активно помогают в этом процессе, участвуют своей экспертизой.
"Я думаю, что это законодательство позволит нам нащупать или понять, все-таки какое там уникальное торговое предложение у криптовалюты существует, потому что, мне кажется, весь мир его продолжает искать и немного трансформировалось оно", - отметил он.
Госдума в апреле приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
 
РынокТоргиФинансыГосдумаБанкиРОССИЯкриптовалюта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала