Мосбиржа начала настройку тестовых контуров для торгов криптовалютой

Московская биржа настраивает тестовые контуры для запуска торгов криптовалютой, заявил председатель правления биржи Виктор Жидков.

2026-05-21T12:14+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Московская биржа настраивает тестовые контуры для запуска торгов криптовалютой, заявил председатель правления биржи Виктор Жидков. "Сделали уже концепцию торгов, тестовые контуры настраиваем, с брокерами обсуждаем, как будет осуществляться торговля, потому что мы не живем в вакууме, мы работаем по всей цепочке доставки этой ценности до конечного клиента", - сказал он на XXVI Всероссийской банковской конференции. По словам Жидкова, брокерские компании очень активно помогают в этом процессе, участвуют своей экспертизой. "Я думаю, что это законодательство позволит нам нащупать или понять, все-таки какое там уникальное торговое предложение у криптовалюты существует, потому что, мне кажется, весь мир его продолжает искать и немного трансформировалось оно", - отметил он. Госдума в апреле приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

