https://1prime.ru/20260521/moskva-870087914.html
В Москве выросло число желающих работать в нефтегазовой отрасли
В Москве выросло число желающих работать в нефтегазовой отрасли - 21.05.2026, ПРАЙМ
В Москве выросло число желающих работать в нефтегазовой отрасли
Число кандидатов из Москвы, рассматривающих работу в нефтегазовой отрасли, в январе-апреле 2026 года выросло почти в два раза, столица стала лидером по росту... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T06:16+0300
2026-05-21T06:16+0300
2026-05-21T06:16+0300
энергетика
россия
экономика
москва
башкирия
московская область
авито работа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870087914.jpg?1779333419
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Число кандидатов из Москвы, рассматривающих работу в нефтегазовой отрасли, в январе-апреле 2026 года выросло почти в два раза, столица стала лидером по росту числа желающих работать в этой сфере, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
"В период с января по апрель 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметнее всего соискательская активность на платформе в нефтегазовой отрасли выросла в Москве - число кандидатов, рассматривающих работу в сфере, увеличилось на 95% год к году", - сказал он.
По данным платформы, на втором месте оказалась Московская область, где число резюме выросло в этот период на 32%, а тройку лидеров замкнула Башкирия с ростом на 27%. Также в пятерку регионов с наиболее активным приростом соискателей вошли Татарстан (+25%) и Красноярский край (+18%).
Эксперт отметил, что ключевыми "донорами" кадров для нефтегазовой отрасли являются Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Башкирия и Москва - в этих регионах насчитывается больше всего откликов соискателей на вакансии в нефтегазе.
Высокая концентрация кандидатов в этих регионах во многом связана с исторически развитой нефтегазовой инфраструктурой, наличием профильных учебных заведений и крупных работодателей отрасли, пояснил Губанов.
"Кроме того, в регионах с развитым промышленным сектором традиционно выше уровень информированности соискателей о возможностях трудоустройства в нефтегазе, а также сильнее сформирована культура работы в производственных и вахтовых форматах", - подчеркнул он.
москва
башкирия
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, башкирия, московская область, авито работа
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, БАШКИРИЯ, Московская область, Авито Работа
В Москве выросло число желающих работать в нефтегазовой отрасли
Эксперт Губанов: Москва стала лидером по росту числа кандидатов в нефтегазовую сферу
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Число кандидатов из Москвы, рассматривающих работу в нефтегазовой отрасли, в январе-апреле 2026 года выросло почти в два раза, столица стала лидером по росту числа желающих работать в этой сфере, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
"В период с января по апрель 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметнее всего соискательская активность на платформе в нефтегазовой отрасли выросла в Москве - число кандидатов, рассматривающих работу в сфере, увеличилось на 95% год к году", - сказал он.
По данным платформы, на втором месте оказалась Московская область, где число резюме выросло в этот период на 32%, а тройку лидеров замкнула Башкирия с ростом на 27%. Также в пятерку регионов с наиболее активным приростом соискателей вошли Татарстан (+25%) и Красноярский край (+18%).
Эксперт отметил, что ключевыми "донорами" кадров для нефтегазовой отрасли являются Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Башкирия и Москва - в этих регионах насчитывается больше всего откликов соискателей на вакансии в нефтегазе.
Высокая концентрация кандидатов в этих регионах во многом связана с исторически развитой нефтегазовой инфраструктурой, наличием профильных учебных заведений и крупных работодателей отрасли, пояснил Губанов.
"Кроме того, в регионах с развитым промышленным сектором традиционно выше уровень информированности соискателей о возможностях трудоустройства в нефтегазе, а также сильнее сформирована культура работы в производственных и вахтовых форматах", - подчеркнул он.