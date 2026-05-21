В Москве выросло число желающих работать в нефтегазовой отрасли - 21.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Число кандидатов из Москвы, рассматривающих работу в нефтегазовой отрасли, в январе-апреле 2026 года выросло почти в два раза, столица стала лидером по росту числа желающих работать в этой сфере, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов. "В период с января по апрель 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметнее всего соискательская активность на платформе в нефтегазовой отрасли выросла в Москве - число кандидатов, рассматривающих работу в сфере, увеличилось на 95% год к году", - сказал он. По данным платформы, на втором месте оказалась Московская область, где число резюме выросло в этот период на 32%, а тройку лидеров замкнула Башкирия с ростом на 27%. Также в пятерку регионов с наиболее активным приростом соискателей вошли Татарстан (+25%) и Красноярский край (+18%). Эксперт отметил, что ключевыми "донорами" кадров для нефтегазовой отрасли являются Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Башкирия и Москва - в этих регионах насчитывается больше всего откликов соискателей на вакансии в нефтегазе. Высокая концентрация кандидатов в этих регионах во многом связана с исторически развитой нефтегазовой инфраструктурой, наличием профильных учебных заведений и крупных работодателей отрасли, пояснил Губанов. "Кроме того, в регионах с развитым промышленным сектором традиционно выше уровень информированности соискателей о возможностях трудоустройства в нефтегазе, а также сильнее сформирована культура работы в производственных и вахтовых форматах", - подчеркнул он.

