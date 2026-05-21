https://1prime.ru/20260521/napravlenija-870089280.html

Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха россиян

Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха россиян - 21.05.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха россиян

Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд стали самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T07:17+0300

2026-05-21T07:17+0300

2026-05-21T07:17+0300

туризм

бизнес

турция

грузия

армения

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870089280.jpg?1779337062

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд стали самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в июне, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". "В топ-10 самых популярных зарубежных направлений в июне 2026 года входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд", - выяснили в сервисе. По его данным, наибольший рост наблюдается по азиатским направлениям. Так, количество бронирований в Южной Корее выросло в два раза год к году, в Индонезии — на 61%, во Вьетнаме — на 74%, в Китае — на 53%. При этом у российских туристов сохраняется высокий интерес к странам ближнего зарубежья, с которыми налажено прямое авиасообщение и отсутствуют визовые ограничения. "Количество бронирований в Грузии увеличилось на 31%, в Армении — на 22%. Кроме того, заметный рост спроса фиксируем на поездки в Италию — на 40%, и в Турцию — на 17%", - добавили в сервисе. Там подчеркнули, что средняя стоимость забронированной ночи в июне в отелях и апартаментах за рубежом составляет 8,3 тысячи рублей. Помимо этого отмечается, что на зарубежные поездки приходится почти каждое пятое бронирование в июне - 18% от общего объема. Ранее в мае в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" рассказали РИА Новости, что порядка 82% бронирований средств размещения среди российских туристов в июне приходится на внутренние направления.

турция

грузия

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, турция, грузия, армения