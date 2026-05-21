Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха россиян
2026-05-21T07:17+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд стали самыми популярными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в июне, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
"В топ-10 самых популярных зарубежных направлений в июне 2026 года входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия, Армения, Италия, Узбекистан, Казахстан, Япония и Таиланд", - выяснили в сервисе.
По его данным, наибольший рост наблюдается по азиатским направлениям. Так, количество бронирований в Южной Корее выросло в два раза год к году, в Индонезии — на 61%, во Вьетнаме — на 74%, в Китае — на 53%.
При этом у российских туристов сохраняется высокий интерес к странам ближнего зарубежья, с которыми налажено прямое авиасообщение и отсутствуют визовые ограничения. "Количество бронирований в Грузии увеличилось на 31%, в Армении — на 22%. Кроме того, заметный рост спроса фиксируем на поездки в Италию — на 40%, и в Турцию — на 17%", - добавили в сервисе.
Там подчеркнули, что средняя стоимость забронированной ночи в июне в отелях и апартаментах за рубежом составляет 8,3 тысячи рублей. Помимо этого отмечается, что на зарубежные поездки приходится почти каждое пятое бронирование в июне - 18% от общего объема.
Ранее в мае в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" рассказали РИА Новости, что порядка 82% бронирований средств размещения среди российских туристов в июне приходится на внутренние направления.
"Островок": Белоруссия стала самым популярным зарубежным направлением для отдыха россиян
