В ФРГ рассказали, какой ход США сыграл на руку России

Вывод американских войск из Европы подорвет антироссийскую политику НАТО, пишет журнал Junge Welt. | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T06:26+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Вывод американских войск из Европы подорвет антироссийскую политику НАТО, пишет журнал Junge Welt."Если сокращение американских войск продолжится, военная стратегия против России и Китая обречена на провал", — говорится в материале.В конце апреля президент США Дональд Трамп объявил о возможном сокращении военного контингента в Германии. Вскоре официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение вывести из страны пять тысяч военных в течение года-полутора.Отчет генерального инспектора Пентагона для конгресса США, опубликованный в понедельник, показал, что американское военное присутствие в Европе за первый квартал 2026 года увеличилось на 1,7 тысячи человек, достигнув общей численности в 86,7 тысячи военнослужащих.Официальный представитель министерства войны Шон Парнелл 2 мая подтвердил, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп также допускал вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.

