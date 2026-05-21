https://1prime.ru/20260521/nedvizhimost-870094657.html

В России объем инвестиций в недвижимость упал на 20 процентов

В России объем инвестиций в недвижимость упал на 20 процентов - 21.05.2026, ПРАЙМ

В России объем инвестиций в недвижимость упал на 20 процентов

Объем инвестиций в недвижимость России в первом квартале 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% - до 184 миллиардов рублей, | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T11:13+0300

2026-05-21T11:13+0300

2026-05-21T11:13+0300

экономика

недвижимость

бизнес

инвестиции

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866557175_0:268:3073:1996_1920x0_80_0_0_bc5940163bc93186e57845a9977348d3.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России в первом квартале 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% - до 184 миллиардов рублей, сообщила консалтинговая компания CORE.XP. "В сегменте коммерческой недвижимости снижение составило 24% год к году - 153 миллиардов рублей", - говорится в сообщении компании. В частности, инвестиции в офисный сегмент снизились на 43% - до 72 миллиардов рублей. Значительная часть этого объема (41%) пришлась, по данным CORE.XP, на розничные продажи офисов. Объем вложений в производственно-складскую недвижимость по итогам квартала составил 17 миллиардов рублей, 9% от общего объема инвестиций, снизившись на 15% год к году. Инвестиции в торговый сегмент, напротив, показали заметный рост - в 5,5 раза год к году, до 62 миллиардов рублей, что связано с интересом к приобретению качественных объектов, указывается в сообщении. "Вложения в сегмент жилой недвижимости умеренно выросли и составили 31 миллиард рублей (+5% год к году)", - отмечается в нем.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, инвестиции, россия