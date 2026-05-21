В России объем инвестиций в недвижимость упал на 20 процентов
2026-05-21T11:13+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России в первом квартале 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% - до 184 миллиардов рублей, сообщила консалтинговая компания CORE.XP.
"В сегменте коммерческой недвижимости снижение составило 24% год к году - 153 миллиардов рублей", - говорится в сообщении компании.
В частности, инвестиции в офисный сегмент снизились на 43% - до 72 миллиардов рублей. Значительная часть этого объема (41%) пришлась, по данным CORE.XP, на розничные продажи офисов.
Объем вложений в производственно-складскую недвижимость по итогам квартала составил 17 миллиардов рублей, 9% от общего объема инвестиций, снизившись на 15% год к году. Инвестиции в торговый сегмент, напротив, показали заметный рост - в 5,5 раза год к году, до 62 миллиардов рублей, что связано с интересом к приобретению качественных объектов, указывается в сообщении.
"Вложения в сегмент жилой недвижимости умеренно выросли и составили 31 миллиард рублей (+5% год к году)", - отмечается в нем.