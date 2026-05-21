Онищук прокомментировал исключение брендов из параллельного импорта - 21.05.2026, ПРАЙМ
Онищук прокомментировал исключение брендов из параллельного импорта
Онищук прокомментировал исключение брендов из параллельного импорта
19:04 21.05.2026
 
Онищук прокомментировал исключение брендов из параллельного импорта

Онищук: исключение брендов из параллельного импорта не означает запрета их ввоза в Россию

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Исключение брендов из параллельного импорта не предполагает полного запрета их ввоза в Россию, рассказал РИА Новости президент РАТЭК Александр Онищук.
Минпромторг РФ опубликовал приказ с изменениями в перечень параллельного импорта 27 ноября 2025 года, вступает в силу он через полгода, то есть 27 мая. Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. Кроме того, пропадут из перечня некоторые виды компьютерной техники, ноутбуки, а также накопители иностранного производства.
"Исключение брендов из перечня параллельного импорта не предполагает полного запрета ввоза этих позиций на территорию России", - сказал он.
Как отметили в РАТЭК, имеются и различные каналы поставок продукции, исключенной из перечня. Так, компании, которые исключены, могут возобновить поставки через официальных дилеров. Кроме того, есть и канал трансграничной торговли.
Кроме того, по словам Онищука, на российском рынке представлен ассортимент российских аналогов. Поэтому, как отметил руководитель ассоциации РАТЭК, российский потребитель будет обеспечен ассортиментом.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
