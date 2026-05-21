Отмены рейсов через Ближний Восток не сказались на туристах из России
2026-05-21T03:00+0300
ТОКИО, 21 мая – ПРАЙМ. Отмены рейсов через Ближний Восток никак не сказались на туристах из России, приезжающих в Японию, сказал РИА Новости представитель японской туристической компании Сергей Обращев. "Как ни странно, на потоке туристов из России никак не сказались ни отмены рейсов через Ближний Восток, ни сокращение почти вполовину рейсов из Китая в Японию. Несмотря на то, что это два основных направления пересадок в отсутствие прямых рейсов между нашими странами. Никакого спада мы не наблюдаем, наоборот, есть ощущение, что российских туристов в этом году стало еще больше", - сказал Обращев РИА Новости. При этом он отметил, что сокращение числа туристов из Китая на фоне охлаждения отношений Японии и КНР для остальных туристов, в частности, для российских, имеет свои плюсы. "Сейчас стало возможно заказать ресторан или чайную церемонию на этот же день. До сих пор в пик сезона это было невозможно себе представить. Это же касается и достопримечательностей – нет таких толп туристов, как раньше, что делает их посещение намного более комфортным", - подчеркнул представитель туриндустрии.
