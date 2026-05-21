Поездки из России в Китай в апреле подешевели на 23 тысячи рублей

Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

2026-05-21T00:56+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем в 117 тысяч рублей, а в апреле - уже в 94 тысячи рублей. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19,4%, или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч рублей - до 82,6 тысячи рублей, а в Египет - на 6 тысяч рублей, до 78 тысяч. Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. В среду президент России Владимир Путин во время официального визита в КНР заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года.

