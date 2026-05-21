Суд признал товарный знак оператора-клона Poizon в России недействительным

2026-05-21T14:44+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам России признал недействительным товарный знак Poizon, зарегистрированный российским оператором сайта poizon.ru, использовавшего обозначения, схожие с брендом Dewu, сообщили РИА Новости в пресс-службе этого китайского маркетплейса одежды и обуви. "Dewu（Shanghai Dewu Information Group Co., Ltd.) сообщили, что Суд по интеллектуальным правам РФ признал недействительным товарный знак Poizon, зарегистрированный оператором poizon.ru - сторонней платформы, использовавшей обозначения, схожие с брендом", - говорится в сообщении. Ранее на российском рынке фиксировались случаи использования названия Poizon и других связанных с брендом обозначений сторонними площадками. По оценке Dewu, это могло создавать у пользователей впечатление, что такие сайты и приложения имеют официальное отношение к платформе или работают с ее разрешения. "На этапе рассмотрения дела в Роспатенте наше возражение в основном основывалось на сходстве товарных знаков и правах на предшествующее использование. После перехода к судебному разбирательству мы представили более комплексную доказательную базу", - рассказали в компании. По словам компании, в суд они предоставили подтверждение узнаваемости бренда Dewu на российском и глобальном рынках, доказательства злонамеренного киберсквоттинга и вероятности путаницы, вызванной платформой poizon.ru, а также результаты опросов, показывающие фактическое неправильное восприятие или ассоциацию со стороны потребителей. "Что касается возможных дальнейших экономических требований, включая компенсацию, этот вопрос в настоящее время находится на внутреннем рассмотрении", - добавили там. Китайская платформа торговли брендовыми товарами Poizon (Dewu) вышла на российский рынок в июне. Они рекомендуют пользователям обращать внимание на информацию о владельце платформы, условиях обслуживания, происхождении товаров и порядке послепродажной поддержки при выборе онлайн-площадок для покупок. Заявка на регистрацию товарного знака "Дэву" была подана в Роспатент еще в августе позапрошлого года, в качестве заявителя указана компания "Шанхай Деву Информейшн Груп Ко". Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале текущего года.

