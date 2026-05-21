Туск выступил с жестким заявлением о войне из-за украинских БПЛА

2026-05-21T07:25+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Увеличение числа инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в Прибалтике делает угрозу конфликта в Европе более реалистичной, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, как сообщает телеканал Polsat News."Эта война приводит к тому, что, конечно, будут сотни разных интерпретаций, будь то украинский беспилотник или российский. Одно можно сказать наверняка: эта война делает угрозу, когда речь идет о других границах, действительно реальной", — пожаловался он.Туск также выразил, что не удивлен тому, что страны Прибалтики могут оказаться в состоянии хаоса, несмотря на то что это не их вина."Мы хотели бы избежать худшего, но я не из тех, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит", — подытожил польский премьер.С конца марта наблюдаются случаи залетa дронов на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва уже предупредила эти страны о возможных последствиях.19 мая Служба внешней разведки России сообщила, что украинские вооруженные силы готовят серию новых ударов по тыловым регионам страны с использованием беспилотников, которые планируется запускать с территории балтийских государств для уменьшения времени подлета.

