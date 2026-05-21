Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвесторам следует обновить портфель к лету. И кое-что срочно убрать - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/portfel-869925161.html
Инвесторам следует обновить портфель к лету. И кое-что срочно убрать
Инвесторам следует обновить портфель к лету. И кое-что срочно убрать - 21.05.2026, ПРАЙМ
Инвесторам следует обновить портфель к лету. И кое-что срочно убрать
К началу летнего периода российский рынок подходит без той устойчивой восходящей динамики, которая обычно лежит в основе стратегии sell in may and go away... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T05:05+0300
2026-05-21T05:05+0300
мнения аналитиков
бизнес
ближний восток
мосбиржа
банк россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869925161.jpg?1779329101
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. К началу летнего периода российский рынок подходит без той устойчивой восходящей динамики, которая обычно лежит в основе стратегии sell in may and go away ("продавай в мае и уходи с рынка"). Прошлый год был закрыт в минусе: по итогам 2025 года индекс Мосбиржи снизился на 2,19%, опустившись с 2828,5 до 2766,62 пункта. В 2026 году рынок перешёл к росту во второй половине января и к концу марта прибавил около 2,66%, но в середине апреля произошла просадка на 4,13%. В результате рынок не сформировал той базы роста, при которой майская фиксация прибыли выглядит оправданной. Поэтому в этом году логика sell in may менее актуальна: инвестору разумнее не выходить из рынка полностью, а пересобрать портфель в более защитную структуру.📉 Почему sell in may не работаетТакая траектория не формирует эффекта перегретости и, как следствие, не создаёт базы для сезонной фиксации прибыли. Рынок не дал инвестору той доходности, с которой логично выходить в кэш на летний период. При этом сезонное снижение активности сохранится: объёмы торгов традиционно падают, ликвидность снижается, но в текущих условиях это влияет скорее на темп движения, чем на его направление.🔄 Не выход, а смена структуры: новая логика портфеляВ этой ситуации инвестору стоит пересмотреть саму логику формирования портфеля. Речь идёт не о фиксации отдельных позиций, а об изменении структуры. Лето 2026 года – это период, в котором рационально сместиться в более защитные активы, зафиксировать часть доходности и сохранить гибкость. Ключевая задача – не пытаться заработать на краткосрочных колебаниях, а подготовиться к следующему рыночному циклу, когда с возвращением ликвидности и большей определённостью по ключевым факторам (прежде всего по ключевой ставке и корпоративной отчётности) сформируется пространство для более активных решений.📊 Фиксированная доходность и защитаБазовая структура портфеля в таких условиях смещается в сторону инструментов с фиксированной доходностью. Доля облигаций может составлять 65–70% – это основа, позволяющая стабилизировать портфель и снизить его чувствительность к рыночным колебаниям на фоне ожидаемого снижения ставок и фиксации текущей доходности. Речь идёт как о рублёвых выпусках, так и о валютных инструментах, включая юаневые.До 20% имеет смысл держать в золоте (в рублях) как защитном активе – это рабочая альтернатива покупке валютных активов. Спрос на него в 2026 году сохраняется как со стороны частных инвесторов, так и со стороны мировых центральных банков. Аномально крепкий рубль будет постепенно терять позиции, создавая дополнительный потенциал роста для золота в рублёвом выражении. В этих условиях золото продолжает выполнять функцию хеджа как в случае усиления внешних рисков, так и при ослаблении рубля.Основная часть роста в золоте, вероятно, уже реализована, поэтому речь сейчас идёт скорее не об агрессивной ставке на продолжение ралли, а о стратегическом элементе диверсификации. Даже в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке рынок золота выглядит устойчивее многих сырьевых активов, включая нефть, где коррекционные риски остаются значительно выше. Инвесторам целесообразно формировать позицию постепенно, используя ценовые откаты и коррекции.Прямого влияния снижения ключевой ставки Банка России на стоимость золота нет – этот эффект может реализовываться только через валютный курс. Пока рынок не видит чётких сигналов по стабилизации текущего уровня рубля, золото сохраняет актуальность как защитный элемент портфеля.Дополнительно 5–7% могут приходиться на более волатильные инструменты, в частности, на цифровые активы через фьючерсы на Московской бирже. При ограниченной доле это позволяет сохранить участие в потенциальных сценариях роста без существенного увеличения общего уровня риска.💸 Дивиденды как ключевая идея сезонаОставшаяся часть портфеля приходится на акции, и здесь ключевое значение имеет именно дивидендная идея. Важно понимать, что речь идёт не о широком рынке, а о конкретной и ограниченной во времени тактической игре.Форвардная дивидендная доходность по крупнейшим банкам: Сбербанку, ВТБ, Т-Технологиям, Дом.РФ и банку "Санкт-Петербург" сейчас находится в районе 14%. Это уже выше максимальных ставок по новым банковским вкладам, которые, по данным Банка России, в середине апреля опустились до 13,39% и на фоне снижения ключевой ставки до 14,5% могут продолжить движение вниз. В результате дивидендные акции становятся сопоставимыми, а в ряде случаев более привлекательными, чем депозиты, что формирует дополнительный спрос на такие инструменты.Формируется понятная инвестиционная логика: инвестор формирует позицию в дивидендной бумаге до отсечки, проходит через выплату и затем может перераспределить капитал, вернуться в облигации или депозиты. На фоне снижения ставок это одна из немногих тактических идей с прозрачной доходностью и ограниченным горизонтом риска.⚠️ Сокращение риска: от каких бумаг отказатьсяПри этом долю более рискованных активов целесообразно сокращать. Бумаги без выраженных драйверов роста, такие как VK или HeadHunter, в текущей фазе рынка выглядят менее привлекательно. Отсутствие понятных триггеров делает их зависимыми от общего фона, который в летний период остаётся слабым. Предпочтение стоит отдавать ликвидным эмитентам уровня индекса Мосбиржи 10, где сохраняется устойчивый интерес со стороны крупных участников и выше вероятность более стабильной динамики.Отдельное внимание необходимо уделять управлению рисками. Летний рынок с пониженной ликвидностью и высокой чувствительностью к новостному фону не располагает к использованию маржинального кредитования и коротких позиций. В таких условиях возрастает вероятность резких движений, а возможность оперативно выйти из позиции может быть ограничена.🌞 Летний период: сдержанная стратегияТаким образом, стратегия на летний период сводится к сдержанности и перераспределению рисков. Основной акцент смещается с попытки заработать на краткосрочных движениях на сохранение капитала и подготовку к следующему этапу рынка. Это не время для фиксации прибыли, а период аккуратной настройки структуры. Именно от того, насколько она сбалансирована сейчас, зависит возможность воспользоваться осенним движением.Автор: Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования "Солид Инвестиции"
https://1prime.ru/20260508/pravilo-869682852.html
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Алексей Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/11/868380484_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c6237c42fd76692f144929696ceeb266.jpg
Алексей Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/11/868380484_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c6237c42fd76692f144929696ceeb266.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, бизнес, ближний восток, мосбиржа, банк россия, сбербанк
Мнения аналитиков, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мосбиржа, банк Россия, Сбербанк
05:05 21.05.2026
 
Инвесторам следует обновить портфель к лету. И кое-что срочно убрать

Антонов: к лету в портфеле инвестора должно быть больше облигаций и меньше риска

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Алексей Антонов, Солид Инвестиции
Алексей Антонов
Руководитель отдела инвестиционного консультирования Солид Инвестиции
Все материалы
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. К началу летнего периода российский рынок подходит без той устойчивой восходящей динамики, которая обычно лежит в основе стратегии sell in may and go away ("продавай в мае и уходи с рынка"). Прошлый год был закрыт в минусе: по итогам 2025 года индекс Мосбиржи снизился на 2,19%, опустившись с 2828,5 до 2766,62 пункта. В 2026 году рынок перешёл к росту во второй половине января и к концу марта прибавил около 2,66%, но в середине апреля произошла просадка на 4,13%. В результате рынок не сформировал той базы роста, при которой майская фиксация прибыли выглядит оправданной. Поэтому в этом году логика sell in may менее актуальна: инвестору разумнее не выходить из рынка полностью, а пересобрать портфель в более защитную структуру.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Инвесторам раскрыли, как работает в России биржевое правило Sell in May
8 мая, 04:04

📉 Почему sell in may не работает

Такая траектория не формирует эффекта перегретости и, как следствие, не создаёт базы для сезонной фиксации прибыли. Рынок не дал инвестору той доходности, с которой логично выходить в кэш на летний период. При этом сезонное снижение активности сохранится: объёмы торгов традиционно падают, ликвидность снижается, но в текущих условиях это влияет скорее на темп движения, чем на его направление.

🔄 Не выход, а смена структуры: новая логика портфеля

В этой ситуации инвестору стоит пересмотреть саму логику формирования портфеля. Речь идёт не о фиксации отдельных позиций, а об изменении структуры. Лето 2026 года – это период, в котором рационально сместиться в более защитные активы, зафиксировать часть доходности и сохранить гибкость. Ключевая задача – не пытаться заработать на краткосрочных колебаниях, а подготовиться к следующему рыночному циклу, когда с возвращением ликвидности и большей определённостью по ключевым факторам (прежде всего по ключевой ставке и корпоративной отчётности) сформируется пространство для более активных решений.

📊 Фиксированная доходность и защита

Базовая структура портфеля в таких условиях смещается в сторону инструментов с фиксированной доходностью. Доля облигаций может составлять 65–70% – это основа, позволяющая стабилизировать портфель и снизить его чувствительность к рыночным колебаниям на фоне ожидаемого снижения ставок и фиксации текущей доходности. Речь идёт как о рублёвых выпусках, так и о валютных инструментах, включая юаневые.
До 20% имеет смысл держать в золоте (в рублях) как защитном активе – это рабочая альтернатива покупке валютных активов. Спрос на него в 2026 году сохраняется как со стороны частных инвесторов, так и со стороны мировых центральных банков. Аномально крепкий рубль будет постепенно терять позиции, создавая дополнительный потенциал роста для золота в рублёвом выражении. В этих условиях золото продолжает выполнять функцию хеджа как в случае усиления внешних рисков, так и при ослаблении рубля.
Основная часть роста в золоте, вероятно, уже реализована, поэтому речь сейчас идёт скорее не об агрессивной ставке на продолжение ралли, а о стратегическом элементе диверсификации. Даже в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке рынок золота выглядит устойчивее многих сырьевых активов, включая нефть, где коррекционные риски остаются значительно выше. Инвесторам целесообразно формировать позицию постепенно, используя ценовые откаты и коррекции.
Прямого влияния снижения ключевой ставки Банка России на стоимость золота нет – этот эффект может реализовываться только через валютный курс. Пока рынок не видит чётких сигналов по стабилизации текущего уровня рубля, золото сохраняет актуальность как защитный элемент портфеля.
Дополнительно 5–7% могут приходиться на более волатильные инструменты, в частности, на цифровые активы через фьючерсы на Московской бирже. При ограниченной доле это позволяет сохранить участие в потенциальных сценариях роста без существенного увеличения общего уровня риска.

💸 Дивиденды как ключевая идея сезона

Оставшаяся часть портфеля приходится на акции, и здесь ключевое значение имеет именно дивидендная идея. Важно понимать, что речь идёт не о широком рынке, а о конкретной и ограниченной во времени тактической игре.
Форвардная дивидендная доходность по крупнейшим банкам: Сбербанку, ВТБ, Т-Технологиям, Дом.РФ и банку "Санкт-Петербург" сейчас находится в районе 14%. Это уже выше максимальных ставок по новым банковским вкладам, которые, по данным Банка России, в середине апреля опустились до 13,39% и на фоне снижения ключевой ставки до 14,5% могут продолжить движение вниз. В результате дивидендные акции становятся сопоставимыми, а в ряде случаев более привлекательными, чем депозиты, что формирует дополнительный спрос на такие инструменты.
Формируется понятная инвестиционная логика: инвестор формирует позицию в дивидендной бумаге до отсечки, проходит через выплату и затем может перераспределить капитал, вернуться в облигации или депозиты. На фоне снижения ставок это одна из немногих тактических идей с прозрачной доходностью и ограниченным горизонтом риска.

⚠️ Сокращение риска: от каких бумаг отказаться

При этом долю более рискованных активов целесообразно сокращать. Бумаги без выраженных драйверов роста, такие как VK или HeadHunter, в текущей фазе рынка выглядят менее привлекательно. Отсутствие понятных триггеров делает их зависимыми от общего фона, который в летний период остаётся слабым. Предпочтение стоит отдавать ликвидным эмитентам уровня индекса Мосбиржи 10, где сохраняется устойчивый интерес со стороны крупных участников и выше вероятность более стабильной динамики.
Отдельное внимание необходимо уделять управлению рисками. Летний рынок с пониженной ликвидностью и высокой чувствительностью к новостному фону не располагает к использованию маржинального кредитования и коротких позиций. В таких условиях возрастает вероятность резких движений, а возможность оперативно выйти из позиции может быть ограничена.

🌞 Летний период: сдержанная стратегия

Таким образом, стратегия на летний период сводится к сдержанности и перераспределению рисков. Основной акцент смещается с попытки заработать на краткосрочных движениях на сохранение капитала и подготовку к следующему этапу рынка. Это не время для фиксации прибыли, а период аккуратной настройки структуры. Именно от того, насколько она сбалансирована сейчас, зависит возможность воспользоваться осенним движением.
Автор: Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования "Солид Инвестиции"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковБизнесБЛИЖНИЙ ВОСТОКМосбиржабанк РоссияСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала