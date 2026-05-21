Инвесторам следует обновить портфель к лету. И кое-что срочно убрать

К началу летнего периода российский рынок подходит без той устойчивой восходящей динамики, которая обычно лежит в основе стратегии sell in may and go away... | 21.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. К началу летнего периода российский рынок подходит без той устойчивой восходящей динамики, которая обычно лежит в основе стратегии sell in may and go away ("продавай в мае и уходи с рынка"). Прошлый год был закрыт в минусе: по итогам 2025 года индекс Мосбиржи снизился на 2,19%, опустившись с 2828,5 до 2766,62 пункта. В 2026 году рынок перешёл к росту во второй половине января и к концу марта прибавил около 2,66%, но в середине апреля произошла просадка на 4,13%. В результате рынок не сформировал той базы роста, при которой майская фиксация прибыли выглядит оправданной. Поэтому в этом году логика sell in may менее актуальна: инвестору разумнее не выходить из рынка полностью, а пересобрать портфель в более защитную структуру.📉 Почему sell in may не работаетТакая траектория не формирует эффекта перегретости и, как следствие, не создаёт базы для сезонной фиксации прибыли. Рынок не дал инвестору той доходности, с которой логично выходить в кэш на летний период. При этом сезонное снижение активности сохранится: объёмы торгов традиционно падают, ликвидность снижается, но в текущих условиях это влияет скорее на темп движения, чем на его направление.🔄 Не выход, а смена структуры: новая логика портфеляВ этой ситуации инвестору стоит пересмотреть саму логику формирования портфеля. Речь идёт не о фиксации отдельных позиций, а об изменении структуры. Лето 2026 года – это период, в котором рационально сместиться в более защитные активы, зафиксировать часть доходности и сохранить гибкость. Ключевая задача – не пытаться заработать на краткосрочных колебаниях, а подготовиться к следующему рыночному циклу, когда с возвращением ликвидности и большей определённостью по ключевым факторам (прежде всего по ключевой ставке и корпоративной отчётности) сформируется пространство для более активных решений.📊 Фиксированная доходность и защитаБазовая структура портфеля в таких условиях смещается в сторону инструментов с фиксированной доходностью. Доля облигаций может составлять 65–70% – это основа, позволяющая стабилизировать портфель и снизить его чувствительность к рыночным колебаниям на фоне ожидаемого снижения ставок и фиксации текущей доходности. Речь идёт как о рублёвых выпусках, так и о валютных инструментах, включая юаневые.До 20% имеет смысл держать в золоте (в рублях) как защитном активе – это рабочая альтернатива покупке валютных активов. Спрос на него в 2026 году сохраняется как со стороны частных инвесторов, так и со стороны мировых центральных банков. Аномально крепкий рубль будет постепенно терять позиции, создавая дополнительный потенциал роста для золота в рублёвом выражении. В этих условиях золото продолжает выполнять функцию хеджа как в случае усиления внешних рисков, так и при ослаблении рубля.Основная часть роста в золоте, вероятно, уже реализована, поэтому речь сейчас идёт скорее не об агрессивной ставке на продолжение ралли, а о стратегическом элементе диверсификации. Даже в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке рынок золота выглядит устойчивее многих сырьевых активов, включая нефть, где коррекционные риски остаются значительно выше. Инвесторам целесообразно формировать позицию постепенно, используя ценовые откаты и коррекции.Прямого влияния снижения ключевой ставки Банка России на стоимость золота нет – этот эффект может реализовываться только через валютный курс. Пока рынок не видит чётких сигналов по стабилизации текущего уровня рубля, золото сохраняет актуальность как защитный элемент портфеля.Дополнительно 5–7% могут приходиться на более волатильные инструменты, в частности, на цифровые активы через фьючерсы на Московской бирже. При ограниченной доле это позволяет сохранить участие в потенциальных сценариях роста без существенного увеличения общего уровня риска.💸 Дивиденды как ключевая идея сезонаОставшаяся часть портфеля приходится на акции, и здесь ключевое значение имеет именно дивидендная идея. Важно понимать, что речь идёт не о широком рынке, а о конкретной и ограниченной во времени тактической игре.Форвардная дивидендная доходность по крупнейшим банкам: Сбербанку, ВТБ, Т-Технологиям, Дом.РФ и банку "Санкт-Петербург" сейчас находится в районе 14%. Это уже выше максимальных ставок по новым банковским вкладам, которые, по данным Банка России, в середине апреля опустились до 13,39% и на фоне снижения ключевой ставки до 14,5% могут продолжить движение вниз. В результате дивидендные акции становятся сопоставимыми, а в ряде случаев более привлекательными, чем депозиты, что формирует дополнительный спрос на такие инструменты.Формируется понятная инвестиционная логика: инвестор формирует позицию в дивидендной бумаге до отсечки, проходит через выплату и затем может перераспределить капитал, вернуться в облигации или депозиты. На фоне снижения ставок это одна из немногих тактических идей с прозрачной доходностью и ограниченным горизонтом риска.⚠️ Сокращение риска: от каких бумаг отказатьсяПри этом долю более рискованных активов целесообразно сокращать. Бумаги без выраженных драйверов роста, такие как VK или HeadHunter, в текущей фазе рынка выглядят менее привлекательно. Отсутствие понятных триггеров делает их зависимыми от общего фона, который в летний период остаётся слабым. Предпочтение стоит отдавать ликвидным эмитентам уровня индекса Мосбиржи 10, где сохраняется устойчивый интерес со стороны крупных участников и выше вероятность более стабильной динамики.Отдельное внимание необходимо уделять управлению рисками. Летний рынок с пониженной ликвидностью и высокой чувствительностью к новостному фону не располагает к использованию маржинального кредитования и коротких позиций. В таких условиях возрастает вероятность резких движений, а возможность оперативно выйти из позиции может быть ограничена.🌞 Летний период: сдержанная стратегияТаким образом, стратегия на летний период сводится к сдержанности и перераспределению рисков. Основной акцент смещается с попытки заработать на краткосрочных движениях на сохранение капитала и подготовку к следующему этапу рынка. Это не время для фиксации прибыли, а период аккуратной настройки структуры. Именно от того, насколько она сбалансирована сейчас, зависит возможность воспользоваться осенним движением.Автор: Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования "Солид Инвестиции"

Алексей Антонов

