Потребление электроэнергии в Чехии в I квартале выросло на 3,2 п.п.

Потребление электрической энергии в Чехии в первом квартале выросло на 3,2 процентных пункта в годовом исчислении и составило 16,9 тераватт-часов (ТВт·ч) при... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T00:20+0300

ПРАГА, 21 мая - ПРАЙМ. Потребление электрической энергии в Чехии в первом квартале выросло на 3,2 процентных пункта в годовом исчислении и составило 16,9 тераватт-часов (ТВт·ч) при сокращении ее производства на два процентных пункта в годовом исчислении, передает в среду агентство ЧТК со ссылкой на данные управления по регулированию энергетики (ERÚ). "Потребление электроэнергии в Чехии в первом квартале этого года выросло в основном за счет домохозяйств на 3,2 процентных пункта в годовом исчислении и составило 16,9 тераватт-часов (ТВт·ч)", - говорится в сообщении агентства. В свою очередь, потребление газа возросло в годовом исчислении на 4,4 процентных пункта: до 2,9 миллиарда кубометров, здесь рост шел в основном за счет крупных потребителей, добавляет агентство. "Из газохранилищ было выкачано 1,8 миллиарда кубометров газа, что на 40 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Увеличение потребления электроэнергии и газа во многом связано с холодной погодой в январе", - уточняет агентство. Вместе с тем в республике снизилось собственное производство электрической энергии на два процентных пункта в годовом исчислении: до 20,3 ТВт·ч, отмечает агентство. Это произошло, в частности, из-за плановых остановок энергоблоков на обеих чешских АЭС - "Дукованы" (на юго-востоке страны) и "Темелин" (на юго-западе государства), - снижение составило 8,1 процентных пункта, объясняет агентство. По данным агентства, производство также сократилось на паровых, гидро-, ветровых и фотоэлектрических электростанциях. С другой стороны, на газовых электростанциях зафиксирован рост более чем на 51 процентный пункт, также увеличилось производство на гидроаккумулирующих электростанциях, газовых и тепловых электростанциях, продолжает агентство. Несмотря на диспропорцию между потреблением и производством энергии, Чехия в первом квартале оставалась ее нетто-экспортером, однако разница между экспортом и импортом электроэнергии сократилась на 33 процентных пункта, а трансграничный баланс составил два ТВт·ч, заключает агентство.

