Правительство одобрило проект соглашения с Туркменистаном о развитии дорог

2026-05-21T23:29+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российский кабмин одобрил проект соглашения с правительством Туркменистана о развитии автомобильных дорог, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одобрить представленный Минтрансом России согласованный с МИД России и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с туркменистанской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Туркменистана о развитии автомобильных дорог", - говорится в документе. В распоряжении также дано поручение Минтрансу и МИД РФ провести переговоры с туркменистанской стороной с целью подписания указанного соглашения.

