https://1prime.ru/20260521/pshenitsa-870094247.html
Россия увеличила экспорт пшеницы на 30 процентов с начала года
Россия увеличила экспорт пшеницы на 30 процентов с начала года - 21.05.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт пшеницы на 30 процентов с начала года
Россия с начала текущего года увеличила экспорт пшеницы на 30% в годовом выражении, до 14 миллионов тонн, сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T11:02+0300
2026-05-21T11:02+0300
2026-05-21T11:02+0300
россия
турция
иран
китай
агроэкспорт
пшеница
агропромышленный комплекс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866440555_0:58:1500:902_1920x0_80_0_0_939fee3ff18de1b3559683b0d4ae88e4.jpg
СИРИУС, 21 мая - ПРАЙМ. Россия с начала текущего года увеличила экспорт пшеницы на 30% в годовом выражении, до 14 миллионов тонн, сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин в рамках Всероссийского зернового форума. "В этом году, по данным на 10 мая, поставки пшеницы выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14 миллионов тонн", - сказал он. Ильюшин уточнил, что за этот период экспорт пшеницы в Египет вырос на 19%, в Турцию – в 3 раза, в Судан – на 78%, в Кению и Казахстан – в 6 раз, на Шри-Ланку – в 3,6 раза, а также в Азербайджан - более чем в 8 раз. Экспорт ячменя, по данным на 10 мая, увеличился на 70%. Поставки в Иран выросли в 5,5 раза, в Турцию – в 18 раз, в Китай – на 82%, отметил он. Поставки кукурузы, по данным "Агроэкспорта", выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в Иран увеличился на 86%, в Турцию – почти в 9 раз, в Китай – на 44%, в Казахстан – в 38 раз. "В этом году поставки гороха показывают рост в отдельные страны: экспорт в Китай и Пакистан… В этом году экспорт нута растет в Пакистан, Египет, Иран и Саудовскую Аравию", - добавил Ильюшин. Также в текущем году Россия нарастила отгрузки чечевицы на 30%. Поставки в Турцию увеличились на 59%, в Индию – в 38 раз, в Иран – на 46%, отметил руководитель "Агроэкспорта".
турция
иран
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866440555_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_ba5aeb69d0842a6b1086e68522588c80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, иран, китай, агроэкспорт, пшеница, агропромышленный комплекс
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, КИТАЙ, Агроэкспорт, пшеница, агропромышленный комплекс
Россия увеличила экспорт пшеницы на 30 процентов с начала года
"Агроэкспорт": Россия с начала года увеличила экспорт пшеницы на 30%, до 14 млн тонн
СИРИУС, 21 мая - ПРАЙМ. Россия с начала текущего года увеличила экспорт пшеницы на 30% в годовом выражении, до 14 миллионов тонн, сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин в рамках Всероссийского зернового форума.
"В этом году, по данным на 10 мая, поставки пшеницы выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14 миллионов тонн", - сказал он.
Ильюшин уточнил, что за этот период экспорт пшеницы в Египет вырос на 19%, в Турцию – в 3 раза, в Судан – на 78%, в Кению и Казахстан – в 6 раз, на Шри-Ланку – в 3,6 раза, а также в Азербайджан - более чем в 8 раз.
Экспорт ячменя, по данным на 10 мая, увеличился на 70%. Поставки в Иран выросли в 5,5 раза, в Турцию – в 18 раз, в Китай – на 82%, отметил он.
Поставки кукурузы, по данным "Агроэкспорта", выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в Иран увеличился на 86%, в Турцию – почти в 9 раз, в Китай – на 44%, в Казахстан – в 38 раз.
"В этом году поставки гороха показывают рост в отдельные страны: экспорт в Китай и Пакистан… В этом году экспорт нута растет в Пакистан, Египет, Иран и Саудовскую Аравию", - добавил Ильюшин.
Также в текущем году Россия нарастила отгрузки чечевицы на 30%. Поставки в Турцию увеличились на 59%, в Индию – в 38 раз, в Иран – на 46%, отметил руководитель "Агроэкспорта".