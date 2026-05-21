Россия увеличила экспорт пшеницы на 30 процентов с начала года - 21.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260521/pshenitsa-870094247.html
Россия увеличила экспорт пшеницы на 30 процентов с начала года - 21.05.2026, ПРАЙМ
Россия с начала текущего года увеличила экспорт пшеницы на 30% в годовом выражении, до 14 миллионов тонн, сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T11:02+0300
11:02 21.05.2026
 
СИРИУС, 21 мая - ПРАЙМ. Россия с начала текущего года увеличила экспорт пшеницы на 30% в годовом выражении, до 14 миллионов тонн, сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин в рамках Всероссийского зернового форума.
"В этом году, по данным на 10 мая, поставки пшеницы выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14 миллионов тонн", - сказал он.
Ильюшин уточнил, что за этот период экспорт пшеницы в Египет вырос на 19%, в Турцию – в 3 раза, в Судан – на 78%, в Кению и Казахстан – в 6 раз, на Шри-Ланку – в 3,6 раза, а также в Азербайджан - более чем в 8 раз.
Экспорт ячменя, по данным на 10 мая, увеличился на 70%. Поставки в Иран выросли в 5,5 раза, в Турцию – в 18 раз, в Китай – на 82%, отметил он.
Поставки кукурузы, по данным "Агроэкспорта", выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в Иран увеличился на 86%, в Турцию – почти в 9 раз, в Китай – на 44%, в Казахстан – в 38 раз.
"В этом году поставки гороха показывают рост в отдельные страны: экспорт в Китай и Пакистан… В этом году экспорт нута растет в Пакистан, Египет, Иран и Саудовскую Аравию", - добавил Ильюшин.
Также в текущем году Россия нарастила отгрузки чечевицы на 30%. Поставки в Турцию увеличились на 59%, в Индию – в 38 раз, в Иран – на 46%, отметил руководитель "Агроэкспорта".
 
