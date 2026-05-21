На Западе поразились из-за произошедшего на встрече Путина и Си Цзиньпина
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Китая Си Цзиньпином послал сигнал Западу, пишет L’Antidiplomatico.
"Для Путина политическое послание ясно: Россия и Китай ведут независимую и суверенную внешнюю политику, действуют в тесной стратегической координации и играют "важную стабилизирующую роль на мировой арене", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя евразийскими странами, которые привели к подписанию совместной декларации и около сорока межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.
Путин 19-20 мая посетил Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры в узком и расширенном составе.
