Путин вручил государственные награды в Кремле

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых - герои специальной военной операции, а также народные артисты... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T17:10+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых - герои специальной военной операции, а также народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Глава государства в четверг вручает в Кремле государственные награды. В числе награждаемых - Герои России подполковник Минобороны РФ Иван Берестовский, зампредседателя правительства ДНР Илья Емельянов, а также космонавты-испытатели отряда космонавтов НИИЦ имени Ю. А. Гагарина Александр Горбунов и Иван Вагнер и инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов НИИЦ имени Ю. А. Гагарина Алексей Овчинин. Георгиевские кресты первой степени президент вручит командиру разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ Николаю Куменову и командиру танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка Минобороны РФ Евгению Рочеву. Орденов "За заслуги перед Отечеством" первой степени будут удостоены Юрий Антонов, Надежда Бабкина и Константин Эрнст. Кроме того, орден будет вручен гендиректору завода "Купол" Фанилу Зиятдинову. Орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени Путин вручит гендиректору НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амирану Ревишвили, адемику-секретарю отделения медицинских наук РАН Владимиру Стародубову, третьей степени - гендиректору АО "КомплексПром" Ринату Халикову. Орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени будут награждены Аскольд Запашный, директор НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Владимир Нероев и директор института ядерных исследований Григорий Трубников. Среди получающих награды Героев труда - гендиректор сельхозпредприятия "Хуторок" Федор Булдыжов, гендиректор центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит, гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко, а также оператор машинного доения производственного сельхозкооператива Татьяна Кожевникова и генеральный директор ООО "Авангард" Георгий Свид. Многодетная мать Ольга Лобова получит из рук президента награду как Мать-героиня, а Герой труда, президент НМИЦ эндокринологии Иван Дедов - орден святого апостола Андрея Первозванного. Ордена "За доблестный труд" получат машинист экскаватора Алексей Болбас и мастер коксоаглодоменного производства Сергей Хазов, орден Почета - машинист электропоезда Евгений Молчанов, орденов Дружбы удостоятся слесарь механосборочных работ Леонид Борцов, тракторист-машинист Петр Глиос, токарь Анатолий Горбунов, слесарь механосборочных работ Игорь Жуков, а также волонтер движения "Волонтеры Победы" Нина Свиридова и электрогазосварщик Виталий Туков. Орденом Пирогова будет награжден директор НМИЦ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федор Лосев, а знаком отличия за наставничество - тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва имени А. С. Рахлина Михаил Рахлин.

