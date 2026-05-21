https://1prime.ru/20260521/putin-870110185.html
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин - 21.05.2026, ПРАЙМ
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T17:34+0300
2026-05-21T17:34+0300
2026-05-21T17:34+0300
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a3600bf630a0681d049808e1f54a9e1c.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин. Президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил. "Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, чтобы было запланировано еще десятилетиями до этого", - сказал Путин в ходе тренировки. Глава государства отметил, что ведется четкая и слаженная работа. "И слава Богу, у нас все получается", - подчеркнул Путин. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
https://1prime.ru/20260521/soveschanie-870105188.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_ba16926d481e181596c3755b33b33286.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, вс рф
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ВС РФ
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин
Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин
и глава белорусского государства Александр Лукашенко
в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, чтобы было запланировано еще десятилетиями до этого", - сказал Путин в ходе тренировки.
Глава государства отметил, что ведется четкая и слаженная работа.
"И слава Богу, у нас все получается", - подчеркнул Путин.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ
с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии
. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
Путин проведет совещание по совершенствованию условий ведения бизнеса