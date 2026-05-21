Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260521/putin-870110185.html
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин - 21.05.2026, ПРАЙМ
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T17:34+0300
2026-05-21T17:34+0300
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a3600bf630a0681d049808e1f54a9e1c.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин. Президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил. "Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, чтобы было запланировано еще десятилетиями до этого", - сказал Путин в ходе тренировки. Глава государства отметил, что ведется четкая и слаженная работа. "И слава Богу, у нас все получается", - подчеркнул Путин. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
https://1prime.ru/20260521/soveschanie-870105188.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_ba16926d481e181596c3755b33b33286.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, вс рф
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ВС РФ
17:34 21.05.2026
 
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, чтобы было запланировано еще десятилетиями до этого", - сказал Путин в ходе тренировки.
Глава государства отметил, что ведется четкая и слаженная работа.
"И слава Богу, у нас все получается", - подчеркнул Путин.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Путин проведет совещание по совершенствованию условий ведения бизнеса
15:16
 
ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала