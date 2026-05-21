Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями "Металлоинвеста"

2026-05-21T18:50+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее иностранцам совершать сделки с акциями "Металлоинвеста", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества "Холдинговая компания "Металлоинвест", - говорится в распоряжении. Отмечается, что для совершения операций, указанных в документе, не требуется получение других предусмотренных законодательством РФ разрешений, решений, согласий и других разрешительных документов.Уставный капитал "Металлоинвеста" составляет 3 745 853 000 рублей и состоит из 74 917 060 000 обыкновенных акций, 100% его акций принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест", которое входит в ООО "ХК ЮэСэМ".В октябре 2023 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бенефициаров ООО "ХК ЮэСэМ" Алишера Усманова, Владимира Скоча и ряда других участников об исключении иностранных участников из этого российского холдинга. Тогда ответчиками были указаны кипрские компании Velbury Investments Limited, Dalenior Investments Limited, Welberg Investments Limited, Somelior Holdings Limited, Meresol Investments Limited и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Prestige Properties Assets Ltd.После этого в ноябре 2023 года Путин разрешил операции с долями в уставном капитале ООО "ХК ЮэСэМ".

