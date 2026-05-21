В АКОРТ рассказали о рекордном росте числа ПВЗ в Москве

АКОРТ: число пунктов выдачи заказов в Москве превысило число продуктовых магазинов
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди в пункте выдачи заказов Wildberries в Москве
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве на душу населения уже превысило совокупное число продуктовых магазинов, банков и аптек - в 2025 году их стало больше в 1,5 раза, заявил в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Снижается трафик в торговых центрах, в магазинах товаров для дома, одежды и обуви, детских товаров, книг и канцтоваров. На этом фоне идет рекордный рост числа ПВЗ: за последний год их количество выросло почти на 45%. В Москве количество пунктов выдачи на душу населения уже превысило совокупное число продуктовых магазинов, банков и аптек", - сказал он.
Глава АКОРТ обратил внимание, что в 2025 году рост торгового оборота замедлился почти втрое по сравнению с 2024 годом, и пока тенденция к снижению спроса сохраняется. Это в значительной мере обусловлено ростом сберегательных настроений и сокращением жилищного и потребительского кредитования. По мере смягчения кредитно-денежной политики можно ожидать оживления потребительской активности, предсказал Богданов.
Ключевым системным вызовом для ритейла, по его мнению, остается дисбаланс в регулировании цифровых платформ и других видов торговли - контраст между сильной "зарегулированностью" сетевой розницы и отсутствием необходимого регулирования цифровых платформ вызвал конкурентный перекос на рынке.
"Назрела необходимость оздоровить конкурентные условия, сформировать более сбалансированное регулирование. Концепция новой модели торговли, которую предлагает Минпромторг России, как раз направлена на выравнивание условий работы для всех торговых форматов", - отметил глава АКОРТ.