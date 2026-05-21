На мировом рынке растет распространение "псевдо-матча"

Растет распространение на мировом рынке так называемого "псевдо-матча", который не соответствует традиционным стандартам производства и качества, сообщил РИА...

2026-05-21T03:58+0300

ТОКИО, 21 мая - ПРАЙМ. Растет распространение на мировом рынке так называемого "псевдо-матча", который не соответствует традиционным стандартам производства и качества, сообщил РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото. "В последние годы на рынке появляются продукты, в которых, например, порошки из фруктов продаются под названием "некий матча". Также есть случаи, когда чай ходзича обозначается как обжаренный матча", - рассказал собеседник агентства. По словам главы International Matcha Association, распространение подобной продукции может представлять серьезный риск для всей отрасли. "Если на рынке появится хотя бы один продукт, не соответствующий требованиям безопасности или содержащий токсины, и это приведет к летальному случаю, то с высокой вероятностью это вызовет глобальный бойкот", - подчеркнул собеседник агентства. По данным главы IMA, несмотря на существование международных технических рекомендаций и обсуждение стандартов в рамках International Organization for Standardization, многие частные компании их не соблюдают.

