https://1prime.ru/20260521/rezervy-870107922.html
Международные резервы России с 8 по 15 мая снизились на 0,3 процента
Международные резервы России с 8 по 15 мая снизились на 0,3 процента - 21.05.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России с 8 по 15 мая снизились на 0,3 процента
Международные резервы России с 8 по 15 мая снизились на 0,3% и составили 768,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T16:18+0300
2026-05-21T16:18+0300
2026-05-21T16:18+0300
экономика
финансы
россия
сша
рф
банк россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/04/869658897_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_33de5f997d418ae6ed359e9baf2c5f48.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Международные резервы России с 8 по 15 мая снизились на 0,3% и составили 768,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 15 мая 2026 года составили 768,9 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 2,1 миллиарда долларов США, или на 0,3%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 8 мая составляли 771 миллиард долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/20260521/banki-870099554.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/04/869658897_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_8c4359670b93c7a219295bc67f6e8ffe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, сша, рф, банк россия, мвф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, США, РФ, банк Россия, МВФ
Международные резервы России с 8 по 15 мая снизились на 0,3 процента
Международные резервы России с 8 по 15 мая снизились на 0,3%, до 768,9 млрд долларов