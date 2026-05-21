В Самарской области введен режим "Ковер" - 21.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260521/rezhim-870086803.html
В Самарской области введен режим "Ковер"
Режим "Ковер" действует в Самарской области, закрыто воздушное пространство на всех высотах, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T04:55+0300
бизнес
общество
россия
самарская область
ПРАЙМ
Новости
04:55 21.05.2026
 
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Режим "Ковер" действует в Самарской области, закрыто воздушное пространство на всех высотах, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Федорищев в четверг объявил о введении режима "Беспилотная опасность" в регионе.
"В Самарской области действует режим "Ковер", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Федорищев добавил, что закрыто воздушное пространство на всех высотах.
 
